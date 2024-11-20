İzlediğimiz filmlerin veya dizilerin bir senaryoya döküldüğünü hepimiz biliyoruz. Bize sadece oyuncuların replik ezberleme yeri gibi gelse de senaryo yazımının da kendine has bir tekniği var. Yazım kuralları ve sınırları belli, dışına da çıkılmıyor?

Peki senaryo formatının temel taşlarından metnin 12 punto Courier New yazı tipiyle yazılmasının sebebi ne?

Neden özellikle bunlar tercih ediliyor ve faydaları, amaçları neler?

Yazı tipinin önemli özellikleri var ve kolay okunabilirlik sunuyor.

Courier New, tek aralıklı bir yazı tipi yani her karakter aynı genişliğe sahip. Bu özellik sayesinde senaryonun sayfa düzeni standartlaşıyor ve okunabilirliği artıyor.

Bir diğer önemli sebebi ise 12 punto ile yazıldığında bir sayfa ortalama 55 satır oluyor ve bu da her sayfanın yaklaşık 1 dakika ekran süresine denk gelmesi demek. Yani bu sayede yapımcılar ve yönetmenler senaryonun süresini tahmin edebiliyor.

Kenarlar her tarafta 1 inç olarak ayarlanıyor, metin sola yaslanıyor gibi bazı detayların da olduğu senaryolar hem profesyonel bir görünüm kazanıyor hem de sektörde kabul görüyor.

Herkes için birer rehber.

Yönetmenden oyuncuya, yapımcıdan diğer prodüksiyon ekibi üyelerine kadar herkes için bu kurallar birer rehber niteliği de taşıyor. Courier New’in tek aralıklı yapısı; diyalogların, sahne talimatlarının ve diğer unsurların net bir şekilde ayrılmasını sağlıyor.

Prodüksiyon sürecinde iletişim ve koordinasyon da bu şekilde sağlanmış oluyor. Standart bir format kazanan senaryo, farklı kişiler tarafından da okunup anlamayı basitleştiriyor.

Courier New yazı tipinin kökeni nereden geliyor?

Courier New yazı tipi, 1950'lerde IBM tarafından daktilolar için geliştirildi. Daktilo döneminde, tüm karakterlerin aynı genişlikte olması, metinlerin düzenlenmesini ve okunmasını kolaylaştırıyordu.

Bilgisayarlar yaygınlaşsa bile bu gelenek devam etti ve senaryo yazımında da standart hâle geldi. Böylece sektörde ortak bir dil kazanılmış oldu.

Senaryo formatında başka hangi detaylar var?

Senaryo yazımında sadece yazı tipi ve punto değil, aynı zamanda sayfa düzeni, kenar boşlukları ve diğer formatlama kuralları da önemli.

Örneğin, sahne başlıkları (slugline) genellikle büyük harflerle yazılıyor ve sahnenin iç mi dış mı olduğunu, mekânını ve zamanını belirtiyor.

Aksiyon tanımlamaları, karakterlerin eylemlerini ve sahnedeki olayları anlatıyor ve genellikle geniş bir sol kenar boşluğuyla yazılıyor. Diyaloglar ise ortalanıyor ve karakter isimleri büyük harflerle başlıyor.

Belki sektörün içinde olmadığımız için bize küçük detaylar gibi gelse de izlediğimiz her karenin bu detaylarla birlikte ne kadar emek istediğini bir kere daha anlamış oluyoruz.

Bunları da inceleyebilirsiniz: