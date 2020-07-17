Skoda'nın Yeni B SUV Modeli Kamiq Türkiye'de: İşte Fiyatı

Skoda'nın B segmentindeki SUV modeli Kamiq, Türkiye pazarına giriş yaptı. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar tarafından tanıtılan Kamiq, premium özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Ayrıca bu araç, lansmana özel bir fiyatla satışa çıktı.

Tüketicilerin artık yüksek araçlara ilgi gösterdiğini kabul eden ve çalışmalarını bu yönde sürdüren şirketlerden bir tanesi de Skoda. Şirket, D SUV modeli Kodiaq ve C SUV modeli Karoq'un ardından şimdi de son model B SUV'u Kamiq'i Türkiye pazarına getirdi. Şirket, bu sayede ülkemizdeki tüketicilere her segmentte SUV araç sunabilecek.

Skoda bugün, yeni B SUV modeli için internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik kapsamında aracın teknik özellikleri ve fiyatı hakkında açıklama yapan yetkililer, araçla ilgili bilinmeyenleri gözler önüne seriyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar tarafından tanıtılan yeni Skoda Kamiq'in detaylarına bakalım.

Karşınızda Skoda Kamiq

Skoda'nın yeni B SUV modeli Kamiq, MQB-A0 platformuna sahip. 4.241 milimetre uzunluğa, 1.793 milimetre genişliğe ve 1.531 milimetre de yüksekliğe sahip olan araç, B SUV segmentindeki diğer araçlarla yakın ölçülere sahip. Ancak bu araç, çok da uzun bir geçmişe sahip olmayan, kendisini de bir türlü kabul ettiremeyen kristal küp aydınlatmalara sahip. Aracı belki de rakiplerinden ayıran en önemli detayın bu olduğunu söylemeliyiz.

Skoda Kamiq, 10.25 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge ekranına sahip. Ayrıca bu araçta bulunan geniş ekranlı HMI Multimedya Sistemi de kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Geniş bir iç hacme sahip olan Kamiq, elektrikli bagaj kapağı ve opsiyonel olarak sunulan 18 inç jantlarla sanki daha üst segment bir SUV gibi davranıyor.

Türkiye pazarına giriş yapan Skoda Kamiq, üç farklı motor seçeneğine sahip. Bu motor seçenekleri 1.0 TSI (115 PS), 1.5 TSI ACT (150 PS) ve 1.6 TDI SCR (115 PS) olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 TSI ve 1.6 TDI seçenekleri, DSG şanzımana sahip. Peki Skoda'nın B SUV modeli Kamiq'in fiyatlandırma durumu nasıl?

Yapılan açıklamalara göre Skoda Kamiq, lansmana özel fiyatıyla dikkat çekecek. Buna göre aracın lansmana özel fiyatı şöyle olacak;

1.0 TSI 115 PS DSG şanzımanlı versiyon: 197 bin 600 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG şanzımanlı versiyon: 230 bin 800 TL

1.6 TDI SCR 115 PS DSG şanzımanlı versiyon: 243 bin 600 TL

Skoda Kamiq'in lansmandan sonraki fiyatı ise şu şekilde belirlenmiş durumda;