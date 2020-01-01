İçinde yaşadığımız dönemde pek fark edemesek de son 10 yıl boyunca hayatımıza binlerce yenilik ve teknolojik gelişme girmeyi başardı. Bu yazımızda bu teknolojik gelişmelerin nasıl ortaya çıktığına ve nasıl hayatımızın bir parçası haline geldiğine bakacağız.

2020 yılına girdik ve bir on yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu 10 yıl içerisinde teknolojinin hiç olmadığı kadar yükselişe geçtiğini hatta altın çağını yaşadığını söylesek pek de yanılmış olmayız.

Şu anda içinde yaşadığımız için pek fark edemesek de bu 10 yıl boyunca hayatımıza pek çok teknoloji girdi. Hatta bu teknolojilerden bazıları günlük hayatlarımızın vazgeçilemez bir parçası haline geldi. Gelin, geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde sessiz sedasız hayatımıza girmiş ve trend olmuş bu teknolojik gelişmelere yakından bakalım.

2010 – Instagram

İlk defa 2010 yılında piyasaya sunulan ve ilk halinden eser kalmayan Instagram, her geçen gün yenilenmeye devam ediyor. 2019 yılının en çok tercih edilen sosyal medya uygulamaları arasında başı çekenler arasında bulunan Instagram, kuruluşundan yalnızca 2 yıl sonra Facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

Facebook himayesine girmeden önce 27 milyona yakın kullanıcısı bulunan platform, deyim yerindeyse günümüzde altın çağını yaşıyor zira 2019 yılı itibarıyla Instagram’ı 1 milyardan fazla kullanıcı aktif olarak kullanıyor.

2011- Spotify

Spotify gibi pek çok uygulama sayesinde herhangi bir cihazdan herhangi bir şarkıyı anında çalabiliyoruz ancak işler her zaman bu kadar basit değildi. Müzik akışının kitlesel kullanılabilirliği 2010’ların başlarında, özellikle Spotify’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte doğdu. Bu uygulamanın doğuşuyla çevrimiçi müzik korsanlığı azalmaya başladı ve insanlar yavaş yavaş bu tür uygulamaları tercih etmeye başladı.

2005 yılında küçük bir girişim olarak başlatılan Spotify, 2010 yılından önce dünyanın birkaç ülkesinde hizmet veriyordu. 2011 yılı ile ABD için piyasaya sürülen Spotify, o günden bu yana sektörün devi haline gelerek 110 milyon ücretli kullanıcıya ulaşmayı başardı.

2012 – Uber

2009 yılının mart ayında UberCab adında, yalnızca siyah arabaların bulunduğu konsept bir hizmet olarak geliştirilen proje, bugün dünya devi bir platform haline gelmeyi başardı. Son dönemlerde ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede çeşitli skandallarla yasaklanan veya yaptırım uygulanan Uber, tüm bunlara rağmen dünyanın pek çok farklı yerinde popülerliğini korumaya devam ediyor.

2013 – Google Chromecast

2019 itibarıyla Chromecast’e pek çok kişi ihtiyaç duymuyor çünkü Netflix, Hulu ve YouTube’a erişim, TV’ler de dahil olmak üzere tüm akıllı cihazlar üzerinden sağlanabiliyor. Ancak 2013’te durum böyle değildi.

Chromecast, zamanı için adeta bir devrim niteliğindeydi. İnanılmaz derecede küçük ve basit olmasıyla akıllı telefonlar ile HD TV'ler arasında bir köprü görevi görüyordu.

2014 – Apple Watch

Orijinal Apple Watch’un birtakım sorunları vardı. Cihazda pil ömrü oldukça düşüktü, çerçeveler çok kalındı ve pek çok önemli uygulama için destek bulunmuyordu. Tüm bunların yanında aşırı pahalı fiyatı da cabasıydı. Apple Watch, akıllı saatler için harika bir başlangıç olmasa da yine de zaman içinde en popüler giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri haline gelmeyi başardı.

2015 – Amazon Echo

Siri ile oldukça benzer bir sistemle hizmet vermeye başlayan Amazon Echo; sözlü konuşmalara yanıt verebilen, müzik çalabilen ve herkese hitap eden bir ürün olmasıyla adeta bir devrim başlatmıştı. Ürünün benzerleri pek çok firma tarafından üretiliyor ancak her şey, Echo ve sesli asistan Alexa ile başlamıştı.

2016 – AirPods

2019 yılında kablosuz bir kulakiçi kulaklık, pek çok kişi tarafından ne kadar kolay kaybedilebileceği düşünülerek yadırganmıştı. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla ise neredeyse tüm bilinen firmalar kendi kablosuz kulaklıklarını üretiyor. Ancak tüm bunları başlatan AirPods olmuştu.

2017 – Nintendo Switch

2010 yılının başlarında hiç kimse bir Nintendo konsolunun on yıla damga vuracağını tahmin edemezdi. Wii’nin zamanı geçmişti ve Wii U 2012’de lansman sırasında tam anlamıyla çuvallamıştı. Yine de Switch, hemen her şeyi doğru yaptı ve Nintendo’nun tüm güçlü yanlarını bir araya getirerek son 10 yıla damgasını vurmayı başardı.

2018 – Paylaşılabilir elektrikli scooter’lar

Başlarda çok eleştirilen bu girişim, geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kentsel yaşamın vazgeçilemez bir parçası haline gelmeyi başardı. Şu anda dünyanın pek çok büyük şehrinde bu scooter’ları görmek mümkün ve bu hizmeti veren pek çok farklı platform bulunuyor.

2019 – TikTok

Gelecek on yıla bakıldığında Vine tarzı bir uygulama olan TikTok, yükselişini sürdürecek uygulamaların başında gibi görünüyor. Büyük oranda Z jenerasyonuna hitap etmesi bir yana, uygulamayı her yaştan kullanan milyonlarca insan bulunuyor.