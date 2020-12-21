Eski Sony Çalışanı, Sony'nin Geçmiş Fikirlerinden Bahsetti

Eski bir Sony yöneticisi olan Michael Mumbauer, şirketin bir zamanlar God of War ve Uncharted yeniden yapımlarını detaylıca incelediğinden bahsetti. Mumbauer, Sony'nin yeniden yapımlar için özel bir geliştirme ekibi kurduğunu da söyledi.

David Jaffe'in "PlayStation Insider" programına konuk olan eski bir Sony çalışanı, PlayStation'ın geçtiğimiz yıllarda bazı eski amiral gemisi oyunlarını modern grafiklerle yeniden yaratmayı düşündüğünü söyledi. Söz konusu çalışan, Sony San Diego Studio'nun eski yöneticilerinden olan Michael Mumbauer.

Aynı zamanda eski God of War ve Twisted Metal oyunlarının yönetmeni de olan Jaffe ile eski Sony yöneticisi Mumbauer, sohbet boyunca birçok konuya değindi. Sony yıllarındaki rolünden de bahseden eski yönetici, ana konumunun ilk başta diğer Sony stüdyolarına destek sağlayacak bir görsel sanatlar grubuna liderlik etmek olduğunu ancak bunun zamanla değişmeye başladığını söyledi.

Sony, yeniden yapımlara ilgi duyuyordu:

O dönemki Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden'ın görev yaptığı sürede remake ve remaster yapımlar konusunda oldukça ilgili olduğunu söyleyen Mumbauer, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy'yi bu yapımlardan biri olarak örnek gösterdi. Mumbauer, Uncharted 1 ve God of War gibi bazı popüler oyunları da günümüz grafikleriyle yeniden yaratmak istediğini ayrıca belirtti.

Bununla birlikte Sony, remake ve remaster yapımlara o kadar ilgi duyuyordu ki bunun için Sony San Diego'da özel bir geliştirme ekibi oluşturdu. Söz konusu ekip hâlâ var ve ekipte 200'den fazla kişi bulunuyor. Hatta bu özel geliştirme ekibinin, bazıları tarafından Uncharted 5 olduğu düşünülen gizli bir oyun üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor.

Buradan yola çıkarak Sony'nin belki gelecekte God of War üçlemesi ve orijinal Uncharted oyunlarının yeniden yapımlarını piyasaya süreceğini söyleyebiliriz ancak bu yakın zamanda olacak gibi görünmüyor. Yine de Sony'nin bu konuda çalışmalar yürütmesinin umut verici olduğunu belirtmek gerek.