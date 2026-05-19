Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Sony’den PC Oyuncularını Üzecek Karar: PlayStation Oyunları PC’ye Gelmeyebilir

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC’ye taşıma stratejisinde büyük değişikliğe gittiği iddia edildi. Yeni dönemde özellikle tek oyunculu yapımların yalnızca PlayStation konsollarına özel kalabileceği konuşuluyor.

Sony’den PC Oyuncularını Üzecek Karar: PlayStation Oyunları PC’ye Gelmeyebilir
Deniz Şen Deniz Şen /

Son yıllarda God of War, Spider-Man ve The Last of Us gibi PlayStation özel oyunlarının PC’ye gelmesine alışan oyuncular için işler değişebilir. Ortaya çıkan yeni iddialara göre Sony, hikâye odaklı büyük bütçeli oyunlarını artık PC platformuna taşımamayı planlıyor.

Şirketin yeni stratejisinin özellikle tek oyunculu yapımları kapsadığı belirtiliyor. Buna göre Ghost of Yotei ve Marvel’s Wolverine gibi yapımlar yalnızca PS5 ve gelecekteki PlayStation konsollarına özel kalabilir.

İçerikten Görseller

Sony’den PC Oyuncularını Üzecek Karar: PlayStation Oyunları PC’ye Gelmeyebilir
5
6

Satış rakamları da bu kararda etkili.

5 İddiaların merkezinde Sony’nin konsol ekosistemini yeniden güçlendirme isteği yer alıyor. Şirketin, özel oyunların PC’ye gelmesinin PlayStation konsollarının 'özel deneyim' algısını zayıflattığını düşündüğü belirtiliyor. Ayrıca bazı PC portlarının beklendiği kadar güçlü satış rakamlarına ulaşamadığı da konuşuluyor. Özellikle Spider-Man 2 gibi yapımların Steam tarafındaki performansının Sony’nin beklentilerinin altında kaldığı öne sürülüyor.

Tüm PlayStation oyunlarını kapsamayacak.

Yeni stratejinin tüm PlayStation oyunlarını kapsamayacağı belirtiliyor. İddialara göre Sony, çevrim içi ve canlı servis odaklı oyunlarını yine çoklu platform stratejisiyle yayınlamayı sürdürecek. Şirketin asıl değişikliği ise büyük hikâye odaklı yapımlarda gerçekleştireceği konuşuluyor.

Hatırlatalım, henüz resmî açıklama yok.

6

Sony cephesinden konu hakkında resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kaynakları ve Bloomberg muhabiri Jason Schreier’ın paylaşımları, şirket içinde strateji değişikliği konuşulduğunu gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa PlayStation oyuncuları için 'özel oyun dönemi' yeniden güçlenirken, PC oyuncuları ise birçok büyük yapımı kaçırmak zorunda kalabilir.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[14-21 Mayıs] Toplam Değeri 748 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[15-18 Mayıs] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

GTA 6 Türkiye Fiyatının Sızdırıldığı Haberi Doğru mu? Tüm Detaylarıyla Açıkladık!

GTA 6 Türkiye Fiyatının Sızdırıldığı Haberi Doğru mu? Tüm Detaylarıyla Açıkladık!

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com