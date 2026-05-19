Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC’ye taşıma stratejisinde büyük değişikliğe gittiği iddia edildi. Yeni dönemde özellikle tek oyunculu yapımların yalnızca PlayStation konsollarına özel kalabileceği konuşuluyor.

Son yıllarda God of War, Spider-Man ve The Last of Us gibi PlayStation özel oyunlarının PC’ye gelmesine alışan oyuncular için işler değişebilir. Ortaya çıkan yeni iddialara göre Sony, hikâye odaklı büyük bütçeli oyunlarını artık PC platformuna taşımamayı planlıyor.

Şirketin yeni stratejisinin özellikle tek oyunculu yapımları kapsadığı belirtiliyor. Buna göre Ghost of Yotei ve Marvel’s Wolverine gibi yapımlar yalnızca PS5 ve gelecekteki PlayStation konsollarına özel kalabilir.

Satış rakamları da bu kararda etkili.

İddiaların merkezinde Sony’nin konsol ekosistemini yeniden güçlendirme isteği yer alıyor. Şirketin, özel oyunların PC’ye gelmesinin PlayStation konsollarının 'özel deneyim' algısını zayıflattığını düşündüğü belirtiliyor. Ayrıca bazı PC portlarının beklendiği kadar güçlü satış rakamlarına ulaşamadığı da konuşuluyor. Özellikle Spider-Man 2 gibi yapımların Steam tarafındaki performansının Sony’nin beklentilerinin altında kaldığı öne sürülüyor.

Tüm PlayStation oyunlarını kapsamayacak.

Yeni stratejinin tüm PlayStation oyunlarını kapsamayacağı belirtiliyor. İddialara göre Sony, çevrim içi ve canlı servis odaklı oyunlarını yine çoklu platform stratejisiyle yayınlamayı sürdürecek. Şirketin asıl değişikliği ise büyük hikâye odaklı yapımlarda gerçekleştireceği konuşuluyor.

Hatırlatalım, henüz resmî açıklama yok.

Sony cephesinden konu hakkında resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kaynakları ve Bloomberg muhabiri Jason Schreier’ın paylaşımları, şirket içinde strateji değişikliği konuşulduğunu gösteriyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa PlayStation oyuncuları için 'özel oyun dönemi' yeniden güçlenirken, PC oyuncuları ise birçok büyük yapımı kaçırmak zorunda kalabilir.