Sophie Turner, şüphesiz ki en yetenekli Hollywood aktrislerinden biri. Game of Thrones dizisinde gösterdiği hünerlerinden sonra kendine büyük bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, insanların internette "Sophie Turner'ın filmleri" aramasına sebep oldu. IMDb puanlarını baz alarak hazırladığımız bu listede, kendisinin en iyi filmlerini bulabilirsiniz.

Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark rolüyle tanıdığımız ve X-Men serisindeki Jean Grey karakterini canlandıran Sophie Turner, genç yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip. İngiliz aktris, hem fantastik hem de dramatik rollerde kendini göstererek izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki, Sophie Turner’ın en iyi filmleri hangileri?

Sophie Turner’ın filmografisi, çeşitli türlerde ve konularda yapımları içeriyor. Bazı filmlerinde güçlü ve bağımsız kadın karakterleri oynarken, bazılarında ise duygusal ve hassas yönlerini ortaya koyuyor. Bu yazıda, Sophie Turner’ın en iyi filmleri listesini IMDb puanlarını göz önüne alarak hazırladık. İşte, Sophie Turner’ın rol aldığı ve izlemeye değer filmler:

En iyi Sophie Turner filmleri:

Another Me

Josie

Barely Lethal (Çıtır Kaçak Tehlikeli)

Dark Phoenix (X-Men: Karanlık Güç)

Time Freak (Zaman Yolcuları)

Do Revenge (İntikam Kankam)

The Thirteenth Tale

X-Men: Apocalypse (X-Men: Kıyamet)

Gizemli bir takipçinin peşindeki kız: Another Me

Yayın: 27 Haziran 2014

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Isabel Coixet

Oyuncular: Sophie Turner, Claire Forlani, Rhys Ifans

IMDb puanı: 4,6

Mükemmel bir hayat yaşayan genç Fay (Sophie Turner), kendisine tıpatıp benzeyen ve kimliğini ele geçirmek isteyen bir doppelganger tarafından takip edildiğini fark eder. Bu korkunç gerçek, hem ailesiyle hem de okuldaki arkadaşlarıyla olan ilişkisini derinden etkiler.

Sophie Turner'ın intikam peşinde koştuğu: Josie

Yayın: 16 Mart 2018

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Eric England

Oyuncular: Sophie Turner, Dylan McDermott, Kurt Fuller

IMDb puanı: 5,2

Güzel ve gizemli bir lise öğrencisi olan Josie (Sophie Turner), Baymont adlı küçük bir Güney kasabasına taşınır. Burada, yerel bir inziva hayatı süren Hank (Dylan McDermott) ile ilginç bir ilişki kurar. Ancak Josie'nin gerçek niyeti, Hank'in geçmişindeki karanlık bir sırrı ortaya çıkarmak ve ondan acımasızca intikam almaktır.

Ajan filmi sevenlere: Barely Lethal (Çıtır Kaçak Tehlikeli)

Yayın: 23 Nisan 2015

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Kyle Newman

Oyuncular: Sophie Turner, Jaime King, Samuel L. Jackson, Madeleine Stack

IMDb puanı: 5,4

Gizli bir akademiye bağlı genç bir suikastçı olan Megan (Hailee Steinfeld), normal bir hayat yaşamak ister ve kendi ölümünü sahteleyerek bir liseye kaydolur. Ancak burada, eski patronu Hardman (Samuel L. Jackson) ve düşman ajan Victoria Knox (Jessica Alba) tarafından takip edilir. Üstelik okulun popüler kızı Heather (Sophie Turner) da aslında onun rakibi olan Ajan 84'tür.

Bu filmi izlemeyenin kalmadığını düşünüyoruz: Dark Phoenix (X-Men: Karanlık Güç)

Yayın: 7 Temmuz 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu

Yönetmen: Simon Kinberg

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner

IMDb puanı: 5,7

X-Men'in en sevilen üyelerinden biri olan Jean Grey (Sophie Turner), uzayda bir kurtarma görevi sırasında eski ve karanlık bir güçle temas eder. Bu güç, onun psişik güçlerini artırır ancak aynı zamanda çocukluğundan gelen travmaları da açığa çıkarır. Bu yüzden hem zihni hem de güçleri dengesizleşir.

Jean, sevdiği insanlara zarar vermemeye çalışırken diğer taraflar da onu kontrol etmek veya öldürmek ister. X-Men ise önemli bir gerçekle yüzleşmek zorundadır: ya dünyayı ya da onu tehdit eden arkadaşlarını kurtarmak zorundadırlar.

Aşkını geri kazanmak için zaman makinesi yapan bir dâhi: Time Freak (Zaman Yolcuları)

Yayın: 7 Kasım 2018

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Andrew Bowler

Oyuncular: Asa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo

IMDb puanı: 5,8

Fizik dehası Stillman (Asa Butterfield), sevgilisi Debbie (Sophie Turner) tarafından terk edilince, onun mutsuzluğunun ve ayrılığın nedenini bulmaya çalışır. Arkadaşı Evan’la birlikte ilişkilerini gözden geçirir ve Debbie’nin Stillman’la ayrılmaya karar vermesine neden olabilecek iyi ve kötü anıları sınıflandırırlar. Bu sırada Stillman, zaman makinesi yapmayı başarır.

Lise intikam planlarının komik ve karanlık sonuçları: Do Revenge (İntikam Kankam)

Yayın: 16 Eylül 2022

Tür: Komedi, Romantik, Gerilim

Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson

Oyuncular: Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams

IMDb puanı: 6,3

Popüler bir lise kraliçesi olan Drea (Camila Mendes), sevgilisi Max (Austin Abrams) tarafından ihanete uğrayınca sosyal hayatı altüst olur. Yeni gelen Eleanor (Maya Hawke) ise eski bir düşmanıyla karşılaşınca sinirlenir. İkili, birbirlerinin düşmanlarına intikam almak için gizli bir anlaşma yaparlar.

Jennifer Kaytin Robinson’ın yönettiği bu film, Alfred Hitchcock’un Strangers on a Train (1951) filminden ve Patricia Highsmith’in aynı adlı romanından ilham almış.

Yalanların nasıl bir bir ortaya çıktığını öğrenince ekrana kilitleneceksiniz: The Thirteenth Tale

Yayın: 30 Aralık 2013

Tür: Dram, Gizem

Yönetmen: James Kent

Oyuncular: Janet Amsden, Alice Barlow, Isabel Barlow

IMDb puanı: 6,7

Ünlü yazar Vida Winter (Vanessa Redgrave), ölmeden önce hayat hikâyesini anlatmak için genç bir biyografi yazarı olan Margaret Lea (Olivia Colman) ile görüşür. Margaret, Vida'nın her seferinde farklı bir hikâye anlattığı için şüphecidir ancak Vida ona doğruyu söylediğine dair kanıt sunar.

Vida; Angelfield adlı eski bir malikânede geçen çocukluğunu, ikiz kız kardeşi Emmeline ile olan ilişkisini, ailesinin sırlarını ve malikânenin yandığı geceyi anlatmaya başlar. Margaret ise Vida'nın anlattıklarını araştırırken kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

Marvel filmi âşıklarına ilaç gibi gelecek: X-Men: Apocalypse (X-Men: Kıyamet)

Yayın: 19 Mayıs 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim kurgu

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner

IMDb puanı: 6,9

Uyandırılan eski bir mutant olan En Sabah Nur (Oscar Isaac), insanlığı yok etmek ve kendi düzenini kurmak ister. Bunun için kendine dört güçlü mutant seçer: Magneto (Michael Fassbender), Storm (Alexandra Shipp), Angel (Ben Hardy) ve Psylocke (Olivia Munn). Bu dört atlıya karşı durabilecek tek umut, Profesör X (James McAvoy) liderliğindeki genç X-Men ekibidir.

Bu ekipte telepati ve telekinezi güçlerine sahip Jean Grey (Sophie Turner), gözlerinden enerji ışını fırlatan Scott Summers (Tye Sheridan), gece yarısı mavi bir iblise dönüşen Kurt Wagner (Kodi Smit-McPhee) ve daha birçok mutant vardır.

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