Xbox'ta Game Pass Ultimate abonelerini çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. 267 TL değerindeki Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, abonelere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Çok yükselen fiyatlar nedeniyle artık oyun almak çok zor hâle gelmiş durumda. Bu nedenle de sürekli indirimlere ve ücretsiz oyun kampanyalarına koşuyoruz. Aynı zamanda Game Pass gibi abonelik hizmetleri de daha fazla tercih ediliyor. Şimdi ise yine kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsatla karşınızdayız.

Xbox’ta Game Pass abonesi oyunseverleri çok sevindirecek bir EA Play kampanyası başlatıldı. Şirket, 267 TL değerindeki oyunu ücretsiz veriyor.

Game Pass Ultimate abonesiyseniz Star Wars Battlefront II’ye bedavaya sonsuza dek sahip olabilirsiniz

Ücretsiz verilen oyun, Star Wars hayranlarının çok sevdiği Battlefront II’nin Celebration sürümü. Bu sürümde temel oyuna ek olarak birçok poz, görünüş, ifadeler oyunculara sunuluyor. Normaldeki değerinin 267 TL olduğubnu belirtelim.

Bu kampanyanın sadece Game Pass Ultimate ve EA Play abonelerine özel olduğunun tekrar altını çizelim. Eğer Ultimate abonesiyseniz Battlefront II’ye herhangi bir ek ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Üstelik tamamen sizin oluyor. Yani aboneliğiniz bittiğinde kalkmıyor. Oyuna buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün. Ultimate abonesiyseniz ve giriş yapmışsanız satın alma kısmında ücretsiz bir şekilde alınabildiğini göreceksiniz.

Battlefront II, hem hikâyeli hem de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Return of the Jedi filminin sonrasında geçen hikâyesinin çok kısa olduğunu belirtelim. Ancak farklı türden multiplayer modlarıyla gerçekten güzel vakit geçirebilirsiniz.