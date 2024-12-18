Ubisoft, %85'e varan indirim sunan "Kış İndirimleri"ni başlattı. Ayrıca şirket, bu indirimlere ek olarak sepette %20 daha indirim sunuyor.

Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok popüler seriyi bünyesinde bulunduran Ubisoft, yepyeni bir indirim kampanyası başlattı. “Kış İndirimleri” ismi verilen kampanyada oyunların fiyatı ciddi oranda düştü.

Ubisoft’un “Kış İndirimleri” kampanyası, 2 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada birçok oyunda %85’lere ulaşan indirimler sunuluyor. Üstelik buna ek olarak bir indirim daha alabiliyorsunuz.

“HOLIDAY20” koduyla ekstra %20 indirim var

Şirket oyunseverlere bir güzellik daha yapmış. Öyle ki hâlihazırda var olan indirimlere ek olarak ekstra %20 daha indirim alabiliyorsunuz. Bunun için de sepette “HOLIDAY20” kodunu kullanmanız gerekiyor.

Bir örnek verecek olursak Assassin’s Creed Mirage’ın fiyatı %60 indirimle 339,60 TL’ye düşmüş. HOLIDAY20 kodunu sepetteki kod bölümüne eklediğinizde bu fiyat 271,68 TL’ye iniyor. Oyun fiyatlarının uçtuğunu düşündüğümüzde gerçekten kaçırılmaycak bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.

Ubisoft Kış İndirimleri’nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı (Ek %20 indirim dahil değil) Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.136,85 TL (%35) The Crew Motorfest 1.199 TL 359,70 TL (%70) Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 479,60 TL (%60) Skull and Bones 999 TL 399,60 TL (%60) Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL (%60) Assassin's Creed Valhalla 999 TL 249,75 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 999 TL 199,80 TL (%80) Far Cry 6 999 TL 249,75 TL (%75) Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition 499 TL 164,67 TL (%67) Anno 1800 999 TL 249,75 TL (%75) Prince of Persia The Lost Crown 1.249 TL 624,50 TL (%50) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 1.199 TL 239,80 TL (%80) Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL (%85) Watch Dogs 2 1.499 TL 224,85 TL

*Sepette "HOLIDAY20" kodunu eklediğinizde oyunları yukarıda gördüğünüz fiyatlardan %20 daha uygun fiyata alabileceksiniz.

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.