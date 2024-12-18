Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok popüler seriyi bünyesinde bulunduran Ubisoft, yepyeni bir indirim kampanyası başlattı. “Kış İndirimleri” ismi verilen kampanyada oyunların fiyatı ciddi oranda düştü.
Ubisoft’un “Kış İndirimleri” kampanyası, 2 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada birçok oyunda %85’lere ulaşan indirimler sunuluyor. Üstelik buna ek olarak bir indirim daha alabiliyorsunuz.
“HOLIDAY20” koduyla ekstra %20 indirim var
Şirket oyunseverlere bir güzellik daha yapmış. Öyle ki hâlihazırda var olan indirimlere ek olarak ekstra %20 daha indirim alabiliyorsunuz. Bunun için de sepette “HOLIDAY20” kodunu kullanmanız gerekiyor.
Bir örnek verecek olursak Assassin’s Creed Mirage’ın fiyatı %60 indirimle 339,60 TL’ye düşmüş. HOLIDAY20 kodunu sepetteki kod bölümüne eklediğinizde bu fiyat 271,68 TL’ye iniyor. Oyun fiyatlarının uçtuğunu düşündüğümüzde gerçekten kaçırılmaycak bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.
Ubisoft Kış İndirimleri’nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı (Ek %20 indirim dahil değil)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.136,85 TL (%35)
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|359,70 TL (%70)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Skull and Bones
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|339,60 TL (%60)
|Assassin's Creed Valhalla
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Far Cry 6
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition
|499 TL
|164,67 TL (%67)
|Anno 1800
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Prince of Persia The Lost Crown
|1.249 TL
|624,50 TL (%50)
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|1.199 TL
|239,80 TL (%80)
|Watch Dogs Legion
|999 TL
|149,85 TL (%85)
|Watch Dogs 2
|1.499 TL
|224,85 TL
*Sepette "HOLIDAY20" kodunu eklediğinizde oyunları yukarıda gördüğünüz fiyatlardan %20 daha uygun fiyata alabileceksiniz.
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.