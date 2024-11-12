PC'de en popüler oyun mağazası olan Steam, artık Windows'un iki eski sürümü olan Windows 7 ve Windows 8'de kullanılamıyor.

Oyun sektörünün en popüler oyun mağazalarından Steam, eski Windows işletim sistemlerine verdiği desteği bugün itibarıyla resmî olarak sonlandırdı.

Yayınlanan en son Steam istemci güncellemesiyle birlikte artık Windows 7 ve Windows 8 üzerinden Steam’i çalıştırmak ve oyun oynamak mümkün değil.

Kararın asıl nedeni Valve'dan ziyade Microsoft

Steam’in eski işletim sistemlerinden desteğini çekme nedeni, Microsoft’un yıllar önce bu sistemlere verdiği desteği sonlandırmasıyla ilişkili. Windows 7 ve Windows 8, günümüzün güvenlik ve performans standartlarının oldukça gerisinde kalmış durumdalar. Ayrıca piyasadaki en iyi oyun bilgisayarları artık bu eski sürümlerle tam anlamıyla uyumlu değil.

Valve, bu geçiş için en az iki yıldır hazırlık yapıyordu ve kullanıcıları da sürekli olarak bilgilendirdi. En nihayetinde o gün geldi ve Steam artık yalnızca Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS işletim sistemlerinde çalışıyor.

Steam’in donanım anketine göre Windows 7 kullanıcıları toplam Steam kullanıcılarının yalnızca %0,28’ini oluşturuyordu. Windows 8 ve 8.1 kullanıcıları ise o kadar az ki, istatistiklerde yalnızca "diğer" olarak listeleniyordu. Yine de bir dönemin oyun anlamında en iyi işletim sistemi olarak kabul edilen Windows 7 için artık bir devrin sonu gelmiş oldu.

Peki siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.