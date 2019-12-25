Telefonun Aşırı Isınmasına Neden Olan Sorunlar ve Çözümleri

Günlük hayatımızın en büyük parçalarından biri olan akıllı telefonlar, farklı nedenlere bağlı olarak ısınma sorunu yaşayabilir. Böyle bir durumun olası sebeplerini, ısıyı düşürmek ve tekrar yaşanmasını engellemek için neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Akıllı telefonlar için günümüzde cebimize sığabilen küçük boyutlu bilgisayarla tanımı bile yapılabilir. Bir başka deyişle çok yüksek işlem gücüne sahip küçük boyutlardaki devrelerle çalışıyorlar. O yüzden bilgisayarlarda yaşanan ısınma problemi telefonlarda daha sık karşımıza çıkıyor.

Telefonlar için her ne kadar bilgisayar benzetmesi yapılsa da işin soğutma tarafında çok daha farklı yöntemler kullanılıyor. Fiziksel etmenlerden dolayı telefonlar, bilgisayarlar kadar iyi soğutma sistemlerine sahip olamıyorlar. Bu nedenle üreticiler soğutma sistemleri için değil, ısınmayı engelleyecek sistemler üzerine çalışıyorlar. Nitekim şu ana kadar ömürlük bir çözüm bulan üretici yok. Isınmak, her telefonun kaderinde var.

Telefonunuzun ısı düzeyi gerçekten yüksek mi?

Eğer akıllı telefonunuz kullanıldıktan sonra biraz ısınıyorsa bu çok normal bir durum. Telefonun içinde bulunan batarya, ekran, işlemci ve kamera gibi bileşenler kullanılırken yüksek ısılara ulaşabilirler. Bu durum işlem yapan her cihaz için geçerlidir.

Bilgisayarlar da kullanıldıkça ısınır, ancak bilgisayarların içinde soğutmaya yardımcı olması için fanlar bulunur. Çünkü bilgisayarlar, telefonlara göre çok daha yüksek güç gerektiren işlemler yapar. O yüzden telefonlarda kullanılan soğutma sistemi daha farklıdır. Cihazın içindeki ısıyı düşürmek için devrelerde özel bir kaplama tekniği kullanılır.

Kısacası telefonunuzun ulaştığı ısılar, sizi rahatsız edecek seviyelere gelmediği sürece endişelenecek bir durum yok. Belirli bir süre işlem yapıldıktan sonra her telefonun ısınması normaldir. Bazı durumlarda telefon kendini kapatabilir ya da ekranda yüksek ısı uyarısı verebilir. Eğer telefonunuz haddinden fazla ısınıyorsa yazımızda verdiğimiz önerileri takip ederek ısınan telefonunuzu soğutabilirsiniz.

Direkt olarak gelen güneş ışığı ve sıcak çevreler telefonu ısıtabilir:

Akıllı telefonlar sahilde bir havlunun üzerine ya da direkt olarak güneş ışığı alan bir masanın üzerinde bırakıldığı zaman hiçbir işlem yapılmamasına rağmen yüksek ısılara ulaşabilir. Yani telefonunuzun ısınmasında sıcaklık ve güneş büyük rol oynuyor olabilir. Bu tarz durumlara karşı önlem almamak uzun vadede telefonunuza zarar verecektir.

Çözüm önerisi:

Telefonunuzu bir süre kullanmayacaksanız nerede bıraktığınıza dikkat edin. Örneğin güneş ışığı alan bir masada biraz kaydırarak gölgeye çekmeniz bile bu sorunu çözecektir. Eğer telefonunuz çevresel faktörlerden dolayı ısındıysa, koyacağınız karanlık ve serin bir yer bulun. Biraz bekledikten sonra ideal ısılara dönecektir.

Yüksek güç gerektiren işlemleri uzun süre yapmış olabilirsiniz:

Akıllı telefonlar normal kullanım sırasında ısıyı dağıtma konusunda özellikle günümüzde çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi bilgisayarlarda kullanılan bir soğutma sistemine sahip olmadıkları için ısı dağıtımının da bir sınırı var. Özellikle de yüksek işlem gücü gerektiren aktiviteler yapılırken.

Yani eğer telefonunuz çevresel faktörlerden dolayı ısınmadıysa büyük ihtimalle uzun süredir oyun oynamak ya da video izlemekten kaynaklı bir ısınma sorunu var demektir. Özellikle de ekran ve işlemcinin devreye girdiği aktiviteler beklenenden bile yüksek ısılar doğurabilir.

Çözüm önerisi:

İşlemlere bağlı ısıyı düşürmek için yapabileceğiniz şeyler çok basit. Örneğin arkaplanda çalışan çok sayıda uygulama varsa bunları kapatabilirsiniz. Eğer uzun süredir oyun oynuyorsanız ya da video izliyorsanız birkaç dakikalığına ara verebilirsiniz. Ekran parlaklığınız yüksekse biraz kısabilirsiniz. Son olarak, bazı durumlarda kablosuz bağlantılar da ısıya sebep olabiliyor. Telefonunuzu uçak moduna alarak bir süre bekleyebilirsiniz.

Güncel olmayan uygulamalar başınızın belası hâline gelebilir:

Her uygulama yeni bir sürüm yayınladığı zaman bazı aksaklıklarla karşılaşabilir. Uygulama çalışması gerektiği gibi çalışmadığı için de telefona fazla yük bindiriyor olabilir. Böyle hatalar genellikle geliştiriciler tarafından hızlı bir şekilde giderilir. Ancak telefonunuzun otomatik güncelleme zamanı henüz gelmediyse uygulama telefonunuza sorun olmaya devam eder.

Çözüm önerisi:

Bu aşamaya kadar size uyan bir sebeple karşılaşmadıysanız bir sonraki adıma geçmeden önce uygulama marketinize bir uğramanızda fayda var. Yüksek ısının sebebi bazen bu tip basit şeyler de olabilir. En kısa zamanda tüm uygulamalarınızın son sürüme sahip olduğundan emin olun.

Telefonunuz zararlı yazılımlardan etkileniyor olabilir:

Eğer telefonunuzun ısınması yukarıda verdiğimiz sebeplere bağlı değilse düşündüğünüzden daha ciddi bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Örneğin telefonunuz gayet serin bir günde, hiçbir mantıklı açıklaması yokken ısınıyorsa işlemciyi zorlayan zararlı yazılımlar yüklü olabilir. Cihazların sınırlarını zorlayan virüslerle her ne kadar daha çok bilgisayarlarda karşılaşıyor olsak da telefonlar için geliştirilmiş zararlı yazılımlar da mevcut.

Kötü niyetli bir yazılım boşta duran bir telefonu bile arkaplanda bir takım uygulamalar çalıştırmaya zorlayabilir. Öyle ki bu işlemler belli bir sınırın üstüne çıkarsa telefonunuza kalıcı hasarlar bile verebilirler. O yüzden yapabileceğiniz en kısa zamanda virüslere karşı bir önlem almalısınız.

Çözüm önerisi:

Virüslerle baş etmenin en başarılı yolu bilinmeyen ve güvenilmeyen kaynaklardan hiçbir şekilde dosya indirmemektir. Ancak virüs bulaştıktan sonra da yapabileceğiniz şeyler var. Akıllı telefonlar için üretilen antivirüs programlarını telefonunuza kurarak bir virüs taraması gerçekleştirin. Sonrasında bulunan virüsleri ortadan kaldırın. Bu arada akıllı telefonlar için en iyi antivirüs programlarından bazıları şu şekilde:

Telefonunuzun ısısını düşürmek için uygulayabileceğiniz genel metotlar:

Telefonunuzun farklı bir cihazla olan kablosuz bağlantılarını kesmek,

olan kablosuz bağlantılarını kesmek, Gereksiz dosyaları telefondan kaldırmak,

dosyaları telefondan kaldırmak, Telefonunuzun kılıfını çıkarmak.

Akıllı telefonlar farklı bir cihazla bağlantı kurabilmek için de işlem gücü harcar. O yüzden eğer telefonunuz bir cihazla bağlantı kurduğu zaman ısısı yükseliyorsa bu bağlantıyı kesmeniz hâlinde ısı düşecektir.

Telefonunuzda kullanmadığınız hâlde yer kaplayan uygulamalar, temalar, arkaplanlar veya medya dosyaları performansı doğrudan etkileyebilir. Performans azaldıkça da telefon daha fazla performans için kendisini daha fazla yormaya başlar. Bu yorgunluk yalnızca yavaşlığı değil, yüksek ısıları da beraberinde getirebilir.

Son olarak, telefonları korumak için başvurduğumuz kılıflar da telefonun ısısını düşürmesine olumsuz etkide bulunuyor olabilir. Çünkü telefonun hava alabileceği boşluklar zaten azken kılıflar daha da azaltıyor. Tabii ki bunu kritik seviyelerde yapmıyorlar ancak ısınmış bir telefonun soğumasını yavaşlatabilirler.

Telefonunuzu soğuturken asla yapmamanız gereken şey:

Akıllı telefonlar ısındıkları zaman insanın içinde telefonu buzdolabına ya da çok düşük sıcaklığa sahip başka yerlere koyma isteği uyanabiliyor. Bu her ne kadar amacını yerine getiren bir çözüm olsa da istenmedik sonuçlara da sebep olması neredeyse kesin.

Telefonlarda gerçekleşen ani ısı değişimleri içindeki bileşenlerin fazla gerilmesine ve hatta şekillerinin bozulmasına bile sebep olabilir. Özellikle buzdolabı gibi ortamlar tercih edilirse telefon nemlenebilir. Teknolojik aletlerin de suyla ilişkilerinin ne kadar kötü olduğu bilinen bir gerçek.

Telefonların tehlikeli sıcaklıklara ulaşmasına karşı alabileceğiniz önlemleri ve uygulayabileceğiniz metotları sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Eğer yazımızda bulunan hiçbir yöntem işinize yaramadıysa donanımsal bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. O yüzden en kısa zamanda telefonunuzu yetkili bir teknik servise götürmenizi öneriyoruz.