Electronic Arts, efsane yapımlar The Sims 1 ve The Sims 2'yi serinin 25. yılı şerefine PC için dijital mağazalara ekledi. İşte oyunların fiyatları.

Bu hafta başında ortaya atılan iddialarda, Electronic Arts’ın (EA) The Sims’in 25. yaşı şerefine ikonik oyunlar The Sims 1 ve The Sims 2’yi yeniden PC için yayımlayacağı iddia edilmişti. Dün EA tarafından yapılan bir duyuru, bu iddianın doğru olduğunu gösterdi.

The Sims 1 ve The Sims 2, Windwos 10/11 için 31 Ocak günü resmen yayımlandı. The Sims 1, ilk kez dijital mağazalara eklenmiş oldu. İki oyun da şu anda EA, Steam ve Epic Games gibi mağazalardan erişilebilir durumdalar. Satın alan kullanıcılar, geçmişe bir yolculuk yaparak herkesin aklına kazınan o ilk The Sims oyunlarını deneyimleyebilecekler.

The Sims 1 ve The Sims 2 fiyatları ne kadar?

The Sims 1 Legacy Collection fiyatı

Platform Fiyatı Steam 19,99 dolar Epic Games 719,99 TL

The Sims 2 Legacy Collection fiyatı

Platform Fiyatı Steam 29,99 dolar Epic Games 1.079,99 TL

Oyunlar şimdilik sadece PC için çıkmış durumda. Konsola gelip gelmeyecekleri ise henüz belli değil. Oyunları ayrı ayrı almak yerine isterseniz "The Sims 25th Birthday Bundle" paketiyle birlikte de alabiliyorsunuz. Bu paket, Steam'de 39,99 dolar, Epic'te ise 1.499 TL'ye satılıyor.

The Sims 1 ve 2 için paylaşılan fragman