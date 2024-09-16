Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Havayolları'nın kara listesinde 440 kişinin yer aldığını açıkladı.

Dün İstanbul-Londra seferi öncesinde bir yolcu THY kabin ekibine hakaret etmiş, bu anlar sosyal medyada yayılmıştı. Daha sonra bu yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Ekşi paylaşımında “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Peki nedir bu kara liste?

Teknik olarak uçak bileti almak demek, havayolu şirketi ile bir sözleşme yapmak anlamına gelir. Bilet alan kişi şartlara uygun davranacağına, havayolu şirketi de size belirli şartlara uygun ulaşım hizmeti sağlayacağına dair taahhütte bulunur. Küfür etmek, kavga çıkarmak, aşırı alkol almak, sigara içmeye çalışmak gibi nedenler kara listeye girmeye neden olur.

Kara listeye giren kişilerin o kişileri kara listeye alan havayolu ile uçuşuna izin verilmez. Bu yasak bazen süreli bazen de kalıcı olabilir. Öte yandan başka havayolu ile uçmak da her zaman mümkün olmayabilir. Zira bu yolcular IATA tarafından da veri tabanına eklenirler. IATA veri tabanı da tüm havayolu firmaları tarafından görüntülenebiliyor ve bir firmada kara listeye giren kişinin başka firmalardan bilet alması da mümkün olamayabiliyor.