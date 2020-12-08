Top Gear, kendi testleri sonucunda yılın otomobilini açıkladı. Land Rover Defender, hem şehir içi hem de arazi yetenekleriyle yılın otomobili ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın en popüler otomobil dergileri arasında yer alan TopGear, 2020 TopGear.com Ödülleri’nin (2020 TopGear.com Awards) kazananlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. “Yılın Otomobili” (Car of The Year) ödülünün sürpriz bir modele gittiğini söyleyebiliriz.

Land Rover’ın bugüne kadarki en güçlü ve yetenekli 4x4 modeli olan yeni Land Rover Defender, Yılın Otomobili ödülünün sahibi olurken; bunun yanı sıra “Durdurulamaz Güç” (Unstoppable Force) ödülünü de almaya başladı.

2020 TopGear.com Ödülleri Yılın Otomobili: Land Rover Defender

2020 TopGear.com Ödülleri kazananlar

Yılın Hatchback Modeli: Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris En Fazla Beklenen Otomobil: BMW M3

BMW M3 Yılın Şehir İçi Otomobili: Honda e

Honda e Yılın Süper SUV’si: Aston Martin DBX

Aston Martin DBX Yılın lüks otomobili: Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost Yılın “oyun değiştiren” otomobili: Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Yılın performans otomobili: Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S Yılın “gürültülüsü”: Ferrari 812 GTS

Ferrari 812 GTS Yılın Eko-Savaşçısı: Ferrari SF90

Ferrari SF90 Yılın Crossover'ı: Ford Puma

Ford Puma Yılın Üreticisi: Ford

Ford Yılın Pist Silahı: Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes-AMG GT Black Series Yılın Retro Kahramanı: Volvo P1800 Cyan

Volvo P1800 Cyan Yılın Durdurulamaz Gücü: Land Rover Defender

Land Rover Defender Yılın Kahramanı: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton Yılın Otomobili: Land Rover Defender

Tahmin edebileceğiniz üzere Land Rover Defender için yılın otomobili olmak çok da kolay olmadı. Editörler, ikonik aracı Namibya Çölü ve Londra şehir trafiği gibi iki ayrı sürüş koşullarında test etti. Üstün arazi yeteneklerinin yanında şehir içinde sunmuş olduğu konforlu, pratik ve güvenli sürüş özellikleriyle en yüksek notları toplayan Yeni Land Rover Defender, böylece hem Durdurulamaz Güç hem de Yılın Otomobili ödüllerinin sahibi oldu.