Dünyanın en popüler otomobil dergileri arasında yer alan TopGear, 2020 TopGear.com Ödülleri’nin (2020 TopGear.com Awards) kazananlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. “Yılın Otomobili” (Car of The Year) ödülünün sürpriz bir modele gittiğini söyleyebiliriz.
Land Rover’ın bugüne kadarki en güçlü ve yetenekli 4x4 modeli olan yeni Land Rover Defender, Yılın Otomobili ödülünün sahibi olurken; bunun yanı sıra “Durdurulamaz Güç” (Unstoppable Force) ödülünü de almaya başladı.
2020 TopGear.com Ödülleri Yılın Otomobili: Land Rover Defender
2020 TopGear.com Ödülleri kazananlar
- Yılın Hatchback Modeli: Toyota GR Yaris
- En Fazla Beklenen Otomobil: BMW M3
- Yılın Şehir İçi Otomobili: Honda e
- Yılın Süper SUV’si: Aston Martin DBX
- Yılın lüks otomobili: Rolls-Royce Ghost
- Yılın “oyun değiştiren” otomobili: Volkswagen ID.3
- Yılın performans otomobili: Porsche 911 Turbo S
- Yılın “gürültülüsü”: Ferrari 812 GTS
- Yılın Eko-Savaşçısı: Ferrari SF90
- Yılın Crossover'ı: Ford Puma
- Yılın Üreticisi: Ford
- Yılın Pist Silahı: Mercedes-AMG GT Black Series
- Yılın Retro Kahramanı: Volvo P1800 Cyan
- Yılın Durdurulamaz Gücü: Land Rover Defender
- Yılın Kahramanı: Lewis Hamilton
- Yılın Otomobili: Land Rover Defender
Tahmin edebileceğiniz üzere Land Rover Defender için yılın otomobili olmak çok da kolay olmadı. Editörler, ikonik aracı Namibya Çölü ve Londra şehir trafiği gibi iki ayrı sürüş koşullarında test etti. Üstün arazi yeteneklerinin yanında şehir içinde sunmuş olduğu konforlu, pratik ve güvenli sürüş özellikleriyle en yüksek notları toplayan Yeni Land Rover Defender, böylece hem Durdurulamaz Güç hem de Yılın Otomobili ödüllerinin sahibi oldu.