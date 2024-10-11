Çoğumuzun çocukluk anılarındaki en renkli anları kucaklayan Toys R Us ne oldu da sessiz sedasız aramızdan ayrıldı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Büyük oyuncak mağazaları denilince akla ilk gelen ilk isimlerden biri olan Toys R Us, bir zamanlar Türkiye’deki en sevilen mağazalardan biriydi.

Vitrinine bile bakarken heyecanlandığımız, içine girdiğimizde rengarenk oyuncaklarıyla hayal dünyamıza dokunan bu dev oyuncak mağazası, ne yazık ki 2008 yılında Türkiye’den çekilmiş ve bizlere veda etmişti.

Peki bu ayrılığın arkasında neler yatıyordu?

Toys R Us’un Türkiye’den çekilmesinin ilk nedeni, aslında şiddetli rekabet ortamıydı.

2000'li yılların başında büyük perakende mağazalarının oyuncak sektörüne adım atmaya başlaması ve fiyatları aşağıya çekmesi şirketi oldukça zor durumda bırakmıştı.

Özellikle Amerika’nın ünlü zincir marketi Walmart gibi dev isimlerin oyuncak fiyatlarını çok daha düşük seviyelere çekmesi fiyat rekabetini sadece Amerika'da değil, tüm dünyada hissedilebilecek bir hâle getirmişti.

Bu sebeple, Toys R Us mağazalarının kâr marjı gitgide düşmeye başladı.

Türkiye’de de de benzer bir durum söz konusuydu.

Ülkemizdeki yerel oyuncak mağazaları ve büyük zincir marketler, daha ucuz fiyatlarla oyuncak sunarak pazarda Toys R Us'a karşı ciddi bir avantaj sağlıyordu.

Ayrıca, zaten zor zamanlar geçirmekte olan Toys R Us’un mağazalarının konumları ve operasyonel maliyetleri de Türkiye’den çekilmesinde önemli bir rol oynadı.

Örneğin, büyük mağaza konseptine sahip olan markanın mağazaları şehir merkezlerinden uzakta yer alıyordu ve bu da müşteri sayısını olumsuz etkiliyordu.

Mağazaların uzak olması, şehir içindeki daha küçük oyuncak mağazalarının müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmeleri sebebiyle bir probleme dönüştü.

Türkiye’de ekonomik dalgalanmalar ve artan işletme maliyetleri de markanın kârlılığını etkiledi.

Toys R Us’ın ülkedeki ekonomik koşullar sebebiyle sürdürülebilir bir kâr elde etmesi gitgide zorlaştı.

Bir diğer etken ise değişen tüketici alışkanlıkları oldu.

2000'li yılların ortasında dijital oyunlar ve teknolojik cihazlar çocukların ilgisini çekmeye başlamıştı ve bu durum klasik oyuncaklara olan talebin azalmasına sebep oldu.

Çocuklar, klasik oyuncaklar yerine tablet, bilgisayar ve oyun konsolları gibi araçlarla daha fazla vakit geçirme başlamıştı.

Klasik oyuncaklara olan talebin düşmesi, Toys R Us gibi geleneksel oyuncak mağazaları için hiç iyi bir haber değildi.

Sonuç olarak, Toys R Us zor zamanlar geçirdiği bu dönemde küçülmeye giderek Türkiye’deki operasyonlarını durdurma kararı aldı ve odağını daha kârlı ülkelere yöneltmeyi seçti.

Aradan geçen 9 senede farklı ülkelerde tutunmaya çalışsa da firma sırtını doğrultamadı ve 2017 yılında iflas ettİ ve ticari markaları 2019 yılında Tru Kids'e devredildi.

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