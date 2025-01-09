2022'de duyurulan bilim kurgu oyunu Transformers: Reactivate iptal edildi. Oyunun geliştiricisi Splash Damage, şirketin küçülmeye gideceğini de açıkladı.

Gears Tactics, Halo: MCC ve Gears 5 gibi sevilen oyunların geliştiricisi olan Splash Damage, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. "Transformers: Reactivate" olarak isimlendirilen bu oyun, ilk kez 2022 yılında duyurulmuştu ancak sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüştü.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Splash Damage, artık pek çok oyuncunun beklediği o açıklamayı resmen yaptı. Transformers: Reactivate, resmen iptal edildi. Üstelik şirket, küçülmeye gideceğini de duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışma arkadaşlarından ayrılmanın Transformers: Reactivate'in iptalinden daha zor olduğu belirtildi.

Kararın nedeni belli değil

Splash Damage, yaptığı açıklamada neden böyle bir karar aldığına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Ancak şirketin küçülmeye gidiyor olması, maddi zorluklar yaşandığını düşündürüyor. Demek ki firma, Transformers: Reactivate'in harcanan paraya değmeyeceğini düşünmüş.

Transformers: Reactivate ile ilgili de bilgi verelim. The Game Awards 2022'de ilk fragmanını gördüğümüz oyun, Hollywood filmlerini aratmayan bir yapıya sahipti. Oyunda, "Legion" olarak isimlendirilen robotların istila ettiği gezegenimizi kurtarmaya çalışacaktık.

Transformers: Reactivate için yayımlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz