Fitch, Türkiye İçin Dolar ve Enflasyon Tahminini Güncelledi

Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin büyüme, döviz kuru ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Yapılan açıklamalar, Türkiye ekonomisinin bir süre daha rahat nefes alamayacağını düşündürüyor. İşte Fitch'in yeni Türkiye tahminleri...

Popüler kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin döviz kuru, büyüme ve enflasyonla ilgili tahminlerini güncelledi. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin 2022'de büyüme oranının azalacağı tahmininde bulundu. Öte yandan; Fitch'e göre dolar/TL paritesi de enflasyon verileri de önümüzdeki süreçlerde daha önceki tahminlerin üzerinde olacak...

Fitch'in Türkiye tahminlerine baktığımızda, dolar/TL paritesinin 2022 yılı sonunda 16 bandında olacağını görüyoruz. 2023'te ise işler daha da kötüye gidecek. Zira analistlere göre dolar kuru, önümüzdeki yılın sonunda 17,80 olarak kayıtlara geçecek. 22 Mart 2022'de (bugün) dolar/TL paritesinin 14,82 seviyesinde olduğunu belirtelim.

Enflasyondaki yükseliş bir süre daha devam edecek

Fitch analistleri, enflasyon rakamları ile ilgili de pek olumlu değiller. Zira onların beklentilerine göre enflasyon, önümüzdeki aylar itibarıyla yüzde 60 seviyelerine kadar ulaşacak. 2022'nin sonunda yüzde 49'luk enflasyon rakamı öngören analistler, 2023 sonu içinse yüzde 35 tahmininde bulunuyorlar. Analistlere göre bu enflasyon rakamları, özel tüketimi oldukça sert bir şekilde düşürecek. Yani vatandaş, önümüzdeki süreçte para harcayamayacak... TÜİK'in Şubat 2022 enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 54,44 olduğunu da hatırlatalım.

Fitch'in önceki açıklamalarında Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,3'tü. Ancak son tahminlerde bu da değişmiş durumda. Analistlerin yeni tahminlerine göre ekonomideki büyüme 2022 sonunda yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçecek. 2023'te ise yüzde 3,2'lik büyüme yaşanacağını tahmin eden Fitch, tüm bunların doğal bir sonucu olarak faiz artışına gidileceğine inanıyor. Tahminlere göre TCMB'nin 2023'te faizi yüzde 19 olarak kayıtlara geçecek. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'deki politika faizinin yeniden Eylül 2021 seviyesine döneceğine dikkat çekmek gerek. Öyle ki hükümetin "faiz neden enflasyon sonuçtur" düşüncesi kapsamında başlattığı yeni ekonomik modele geçiş yaptığımızda TCMB faizi yüzde 19'du. Yani bu süreçte yaşanan her şey sıfırlanmış olacak...