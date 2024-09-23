Türk Takımı Eternal Fire, ESL Pro Leage'de İkinci Oldu

CS turnuvası ESL Pro League Sezon 20'de finale kalan Türk espor ekibi Eternal Fire, finalde NAVI ile karşılaştı. Türk espor tarihi için final maçını kaybeden Eternal Fire ikinci oldu.

Espor'da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, birçok turnuvada bir çok takımla mücadele etmişti. Özellikle Counter-Strike oyununda dünya çapında mücadele eden çok sayıda takımımız bulunuyor. Bu ekiplerin en önemlilerinden biri de şüphe yok ki Eternal Fire.

Eternal Fire, Counter-Strike 2'nin en önde gelen turnuvalarından olan ESL Pro League'in 20. sezonunda finalde mücadele etti. Final mücadelesi bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Malta'da St. Julian'da gerçekleştirilen final maçında Eternal Fire, NAVI ile mücadele etti.

Final 3-2 sona erdi

Finale iyi başlayan Eternal Fire, Nuke haritasında oynanan ilk roundu 8-13'lük skorla kazanmayı başardı. İkinci round Anubis haritasında oynanırken kazanan ise 13-11 ile NAVI oldu. Üçüncü roundda da kazanan takım aynı skor ile NAVI olurken bu raund Ancient haritasında oynandı. Inferno'da oynanan dördüncü raundda ise Eternal Fire, 4-13'lük bir galibiyete ulaştı. Maçın sonucunun belli olduğu son raund ise Dust 2 haritasında 13-10 sona erdi ve kazanan NAVI oldu.

Turnuvanın ve finallerin en değerli oyuncusu ise NAVI jL oldu. Her ne kadar Eternal Fire bu turnuvada en üst basamağa çıkamamış olsa da göğsümüzü kabartmayı başardı. Önümüzdeki turnuvalarda bir şampiyonluk görmemiz işten bile değil.