Türkiye'deki Hangi OPPO Modelleri Bu Ay Android 11 Alacak?

OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, Aralık 2020 itibarıyla Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesi almaya başlayacak. Kademeli olarak gerçekleştirilecek güncelleme, Ocak 2021'e kadar devam edecek.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden OPPO, geçtiğimiz eylül ayında Android 11 tabanlı ColorOS 11 Beta sürümünü ortaya çıkararak Android 11 tabanlı arayüzünün lansmanını gerçekleştiren ilk akıllı telefon üreticilerden biri olmuştu.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre Android 11 üzerine inşa edilen ColorOS 11 arayüzü, çok yakında Türkiye’deki OPPO kullanıcıları tarafından da deneyimlenmeye başlanacak. Zira şirketin açıklamalarına göre Türkiye’deki Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, aralık ayı içerisinde ColorOS 11 güncellemesini alacak.

Türkiye'deki OPPO Find X2 ve Reno 4 Lite modelleri, bu aydan itibaren ColorOS 11 güncellemesi alacak

ColosOS 11’in Türkiye’de de kullanıma sunulmasıyla ilgili konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “ColorOS 11 kullanıcılara kişiliklerini serbest bırakma ve yaratıcılıklarını sergileme olanağı veriyor; gizlilik ve kontrol düzeylerini artırıyor. Türkiye'deki varlığımız hızla büyüyor. Dijital teknolojiyle kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir işletim sistemi sunarak onları desteklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

OPPO, kullanıcıların kişiselleştirmeye büyük önem verdiğinin farkında olduklarını ifade ederken, ColorOS 11’i geliştirirken buna ekstra dikkat ettiklerini belirtiyor. Bu kapsamda OPPO kullanıcıları, ColorOS 11 ile birlikte duvar kağıtlarını, sesleri, uygulama simgelerini, Always on Display özelliğini istedikleri gibi değiştirebilecekler. Ayrıca OPPO, ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara üç farklı renk ve kontrast sunan değişken gece modları sunuyor.

OPPO Türkiye’nin açıklamasına göre Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, Aralık 2020 ile Ocak 2021 dönemlerinde kademeli olarak ColorOS 11 güncellemesini alacaklar. Türkiye’de satışa sunulan diğer OPPO modelleri ise 2021 yılında güncelleme almaya başlayacak ve güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı önümüzdeki dönemde açıklanacak.

Oppo Find X2 özellikler

Ekran: 6.7 inç 120Hz 3168 x 1440 çözünürlük AMOLED

Boyut: 164.9 x 74.5 x 8 mm

Ağırlık: 196 g

Batarya: 4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj)

Ön Kamera: 32MP

Arka Kamera: 48MP + 13MP + 12MP

RAM: 12GB

Depolama: 256GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Type-C

Oppo Reno4 Lite özellikler