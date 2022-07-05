Uzun zamandır planlama aşamasında olan Türkiye'nin ilk süper kahraman sinematik evreni, yayınlanacak ilk dizisiyle yakında seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizi için bugün tarih ve platform açıklaması da geldi.

Türkiye’nin sinema konusunda en çok eksik kaldığı nokta olan süper kahramanlar, Akıncı ve Hakan: Muhafız gibi dizilerle yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başladı. Öte yandan uzunca bir zamandır Türkiye’de bir sinematik evren kurulacağına dair söylentiler de dolaşıyordu. İşte o planlarda bugün yeni bir somut gelişme yaşandı.

2019 yılının sonlarından bu yana zaman zaman gündeme gelen Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni T-World hakkında bugüne kadarki en net detaylar paylaşıldı. Variety tarafından elde edilen bilgilerde sinematik evrenin ilk yapımının ne zaman ve nerede yayınlanacağı ve kaç bölümden oluşacağı açıklandı.

Türkiye'nin ilk sinematik evreninin dizisi yakında geliyor

Variety’nin haberine göre T-World sinematik evreninin ilk yapımı olacak ‘Altay’ dizisi, toplamda 4 sezon ve 26 bölümden oluşacak. Günümüzde geçecek olan dizi, Ocak 2023’te yayınlanacak. Dizinin yayınlanacağı platform ise, henüz geçtiğimiz günlerde iddiayla gündeme gelen TRT’nin dijital platformu olacak.

T World Entertainment yapım şirketi tarafından geliştirilecek olan evren, büyük bir isme de yer verecek. Daha önce Marvel’ın ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ dizisi, Prison Break ve Lost gibi yapımlarda yönetmenlik yapan Bobby Roth, Altay dizisinin de yönetmeni olacak.

Dizinin yapımına temmuz ayının sonunda başlanacağı aktarılıyor.

Dizinin geçtiğimiz haftalarda deneme çekimleri gerçekleştirilmişti:

Peki Altay dizisi ne anlatacak?

Altay dizisi, Türkiye gündemine 2020 yılından bu yana zaman zaman geliyor. Dizi, daha önceki açıklamalar ve yeni bilgilerden yola çıktığımızda yalnızca Türkiye değil, dünya kültürlerine de ev sahipliği yapacak olan dizi, Altay başta olmak üzere toplam altı süper kahramana ev sahipliği yapacak. Altay’ın yanındaki süper kahramanlar “Su Perisi", "İkizler", "Rumi", "Nazar" ve "İnsan Tamircisi" olacak. Dizideki kötü karakter sayısı ise 4 olacak. Karakterler, ölümlü karakterler olacak ve yalnızca son teknolojiden güç alacak..

Peki T-World evreni nasıl olacak?

Altay dizisinin ilk adımlarını atacağı T-World evreni, toplamda 35 süper kahramana ev sahipliği yapacak. Kahramanların hiçbiri ölümsüzlük gibi güçlere sahip olmayacaklar ve Altay’daki gibi son teknolojiden faydalanacaklar. Kahramanlar, çevresel sorunlar, savaşlar ve salgınlar gibi zorluklara karşı mücadele edecekler.

T-World sinematik evreni, yapımcı olarak Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş gibi isimlerden destek alacak. Evrenin yalnızca dizi ya da dizilerden değil, bununla birlikte farklı filmler, oyunlar ve grafik romanlardan oluşması planlanıyor. Süper kahraman konseptleri Bülent Turgut tarafından tasarlanırken, evrenin senaryosunda Halid S. Şimşek bulunuyor. Ayrıca Game of Thrones’ta da görev yapan Onur Can Çaylı da projede yer alıyor.