Yılın sona ermesi ve kışın başlamasıyla oyun platformlarından birçok indirimler görmeye başlamıştı. Şimdi de bunlar arasına GOG eklendi. Platformda “Kış İndirimleri” geçtiğimiz günlerde resmen başladı.
GOG’un kampanyası 3 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada 6500’ü aşkında oyunda %90’lara varan indirimler sunuluyor. GOG’un da dolar üzerinden faaliyet gösterdiğini belirtelim. Fiyatı düşen yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kampanyada fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|20,24 dolar (%55)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|37,99 dolar
|7,59 dolar (%80)
|The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
|14,99 dolar
|2,24 dolar (%85)
|Fallout 4 Game of the Year Edition
|39,99 dolar
|15,99 dolar (%60)
|Dragon Age: Origins - Ultimate Edition
|19,99 dolar
|4,99 dolar (%75)
|Everspace
|19,99 dolar
|0,99 dolar (%95)
|Dishonored 2
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Lords of the Fallen
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
|49,99 dolar
|16,49 dolar (%67)
|Yakuza Complete Series
|111,98 dolar
|44,79 dolar (%60)
|Batman: Arkham Origins
|19,99 dolar
|3,99 dolar (%80)
|Metro Franchise Bundle (serideki tüm oyunlar)
|59,47 dolar
|9,51 dolar (%84)
|Kerbal Space Program
|39,99 dolar
|4,79 dolar (%88)
|Bioschock 2 Remastered
|19,99 dolar
|2,99 dolar (%85)
|Prey
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.