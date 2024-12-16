GOG'da "Kış İndirimleri" başladı, 6500'den fazla oyun %90'a varan oranda indirime girdi.

Yılın sona ermesi ve kışın başlamasıyla oyun platformlarından birçok indirimler görmeye başlamıştı. Şimdi de bunlar arasına GOG eklendi. Platformda “Kış İndirimleri” geçtiğimiz günlerde resmen başladı.

GOG’un kampanyası 3 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada 6500’ü aşkında oyunda %90’lara varan indirimler sunuluyor. GOG’un da dolar üzerinden faaliyet gösterdiğini belirtelim. Fiyatı düşen yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kampanyada fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Cyberpunk 2077 44,99 dolar 20,24 dolar (%55) The Witcher 3: Wild Hunt 37,99 dolar 7,59 dolar (%80) The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 14,99 dolar 2,24 dolar (%85) Fallout 4 Game of the Year Edition 39,99 dolar 15,99 dolar (%60) Dragon Age: Origins - Ultimate Edition 19,99 dolar 4,99 dolar (%75) Everspace 19,99 dolar 0,99 dolar (%95) Dishonored 2 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Lords of the Fallen 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 49,99 dolar 16,49 dolar (%67) Yakuza Complete Series 111,98 dolar 44,79 dolar (%60) Batman: Arkham Origins 19,99 dolar 3,99 dolar (%80) Metro Franchise Bundle (serideki tüm oyunlar) 59,47 dolar 9,51 dolar (%84) Kerbal Space Program 39,99 dolar 4,79 dolar (%88) Bioschock 2 Remastered 19,99 dolar 2,99 dolar (%85) Prey 29,99 dolar 2,99 dolar (%90)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.