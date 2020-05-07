Evlere kapandığımız bu günlerde, pek çok hizmetin çevrimiçi olarak yayınlandığını gördük. Bugün sizlere evlerinizden çıkmadan muhteşem tiyatro oyunları sunuyoruz. İyi seyirler.

Koronavirüs pandemisi, hayatımızdaki sosyal aktivitelerimizi de etkiledi. Bu aktivitelerin başında sinemaya, tiyatroya gitmek gibi önemli eğlence araçları da var. Bir sinema filmini evimizden de bir şekilde izleyebiliyoruz, ancak tiyatrolarda bu konu biraz daha sıkıntılı. Bugün sizlere, içinizdeki tiyatro özlemini gidermenizi sağlayacak çevrimiçi olarak yayınlanmış 12 tiyatro oyununu paylaşacağız.

Pek çoğu koronavirüs pandemisinden sonra paylaşılan bu tiyatro oyunlarının her biri, büyük kitlelere ulaşıp defalarca kez sahnelenen oyunlar. Eğer sizler de tiyatro oyunlarını seviyorsanız, listelediğimiz oyunlara bir şans vermenizi önemle tavsiye ediyoruz.

Çevrimiçi Yayınlanan Tiyatro Oyunları

Ağır Roman

Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen bir başka tiyatro oyunu olan Ağır Roman, kentin varoş mahallelerinden birinde sıra dışı bir hayat yaşayan insanların yalnızlık ve aşklarını kendi bakış açısıyla anlatıyor. Oyunun yazarı ise Metin Kaçan.

İŞGÜZAR BİR TEKERRÜR

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından, koronavirüs sürecinde paylaşılan bir başka tiyatro oyunu İşgüzar Bir Tekerrür, sürekli aynı günü yaşayan bir sahafın hikâyesini anlatıyor. Her gün aynı saatte dükkâna giren bir kadınla sahafın yer aldığı oyunun yazarı ise Aslı Ceren Bozatlı.

Bir Nefes Dede Korkut

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan tiyatro oyunu, Oğuz Türklerinin en eski epik hikâyelerini anlatıyor. Müzikleri ve oyunculuklarıyla çok güzel bir tiyatro oyunu olan Bir Nefes Dede Korkut’un hikâyesini derleyen ve yöneten kişi ise Gökçe Kurt Elites.

Bir Şehnaz Oyun

Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda Türkiye’nin yakın tarihini eğlenceli bir dille anlatan Bir Şehnaz Oyun, tarihsel bir oyun olmasının yanında yıllar geçtikçe unutulmaya yüz tutan insani sıcaklığı da hatırlamamıza yardımcı oluyor. Bir müzikal olarak karşımıza çıkan oyun, 2 perde olarak yayınlanıyor. Oyunun hikâyesi ise Turgut Özakman tarafından yazıldı.

Şark Dişçisi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda sahnelenen Şark Dişçisi, parası için evlendiği ve kendisinden büyük olan karısını sürekli aldatan ünlü dişçi Taparnigos’un hikâyesini anlatıyor. 2 perdede yayınlanan ve son derece eğlenceli bir tiyatro oyunu olan Şark Dişçisi, Hagop BARONYAN tarafından yazıldı.

Romeo & Juliet

Dünyanın belki de en ünlü tiyatro oyunu olan William Shakespeare’in ölümsüz eseri Romeo & Juliet, pek çok farklı şekilde karşımıza çıktı. Bu oyunda ise lise sınıfında birbirine düşman iki taraf arasında önlenemeyen bir aşk olarak karşımıza çıkıyor. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nda Shakespeare’in ölümünün 400. yılında sahnelenmeye başlayan oyun, bildiğimiz Romeo & Juliet’in post modern bir uyarlaması olarak izleyiciyle buluşuyor.

Akıl Defteri

Düzeni seven ve evinin her tarafını keskin köşelerden seçen bir adam ve onun evine gelen yuvarlak şapkasıyla açık kapıdan sızan bir kadının hikâyesini anlatan tiyatro oyunu, ilk olarak 1968 yılında sahnelendi. Oyunun yazarı ise Jean-Claude CARRIÉRE.

Leyla ile Mecnun

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs sürecinde paylaşılan Leyla ile Mecnun oyunu, efsane âşıkların hikâyesini anlatıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunun yazarı İskender Pala.

Kelebekler Özgürdür

Ak’la Kara tiyatrosunda sahnelenen bu oyun, Dünyayı hiç görmemiş bir hayatı görmemizi sağlıyor. Leonard Gershe tarafından yazılan oyun, karanlığın ne kadar aydınlık olduğunu bizlere gösteriyor.

Lüküs Hayat

İBB Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyun, Ekrem Reşit Rey ve Cemal Reşit Rey kardeşlerin ölümsüz eseri olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmenliğini Cengiz Çevik’in yaptığı oyun, 3 perdede sahneleniyor.

Tosunpaşa

Yönetmenliğini yine Cengiz Çevik’in yaptığı Yavuz Turgul’un ölümsüz filminin tiyatro oyunu, FMV Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi Müzik Tiyatro Topluluğu tarafından müzikal bir formda karşımıza çıkıyor. Kemal Sunal'ın efsane “Şaban” karakterinin hafızalardan çıkmayan hikâyesini bir de tiyatro oyunuyla gözlemleyin.

En Gerçek Masal

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sergilenen bu tiyatro oyunu, hepimizin yaşadığı, ancak hiç hatırlayamadığımız 9 aylık doğum sürecini anlatıyor. İkizlerin annelerinin karnında doğmayı beklerken yaşadıkları tiyatro oyunu, çocuklara özel sergilense de her yaştan insanın severek izleyebileceği şekilde sergilenmiş.

Listemiz şimdilik burada bitiyor. Eğer bu listeyi beğendiyseniz ve daha fazla oyun gelmesini istiyorsanız, yorumlarda bize bildirebilirsiniz.