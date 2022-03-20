Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal Kalite Günleri, 23-24 Mart tarihlerinde Tarihi Hamam’da düzenlenecek.

Her yıl onlarca başarılı etkinlik düzenleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, sektörün dev isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün tam 24 yıldır düzenlediği ve yüzbinlerce genci sektörün dev isimleriyle buluşturduğu Ulusal Kalite Günleri, bu yıl 23-24 Mart tarihlerinde Tarihi Hamam’da düzenlenecek.

Türkiye’nin dev firmalarından konuşmacılar katılacak

Farklı sektörlerden ve alanlardan C-Level kişilerin katılacağı etkinlikte katılımcılar, sektörün dev isimleriyle birebir iletişim kurabilme imkânı bulacak. Erkinlikte seminerler, akşam sahnesi, atölyeler, staj fırsatları sürpriz çekilişler ve çok daha fazlası katılımcıları bekliyor.

Etkinliğe katılacak firmalar ve konuşmacılar ise şu şekilde;

Tr Finans CEO Murat Akşam

Turkcell CHRO Ali Rıza Esmen

Martı CEO Alper Öktem

Socar CCO Mikayil Yusifov

Shiftdelete CEO Hakkı Alkan

İstcode CEO Anıl Ergin

Metro Türkiye CHRO Ebru Taşçı Firuzbay

Eczacıbaşı

Arçelik

Eğer sizde bu Ulusal Kalite Günleri’ne katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak başvuru yapabilirsiniz.