Valve, Left 4 Dead 3 Söylentileri Üzerine Açıklama Yaptı

Left 4 Dead serisinin geliştiricisi Valve, son yıllarda artan Left 4 Dead 3 iddiaları hakkında çok net bir açıklama yaptı. Şirket, günümüzde herhangi bir Left 4 Dead oyunu üzerinde çalışmadıklarını açıkladı.

2008’de ilk oyunun çıkışıyla serüvenine başlayan Left 4 Dead serisi, bundan yalnızca bir yıl sonra ikinci oyununu çıkarmış ve herkesin beğenisini kazanmıştı. Oyun dünyası Left 4 Dead 2 ile kasıp kavruluyor, oyuna sürekli modlar ekleniyor ve oyunun güncelliği bir türlü bitmiyordu.

Son oyunun üzerinden tam 11 yıl geçince insanın gözleri artık üçüncü bir oyun aramaya başlıyor. Left 4 Dead 3 hakkında her sene olduğu gibi bazı dedikodular çıkıyor ve oyunun geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. Son zamanlarda yeniden patlak veren bu söylentilereyse bu kez Valve’den cevap var.

Left 4 Dead 3 şu anda hiçbir şekilde geliştirilmiyor:

Valve, günümüzde herhangi bir şekilde Left 4 Dead 3 üzerinde çalışmadığını bugüne kadarki en net tavrıyla söyledi. IGN’ye açıklama yapan şirket, bazı insanların toplulukları gaza getirmek için yanlış bilgiler ürettiğini aktardı. Valve, yeni bir Left 4 Dead oyunu üzerinde şu anda çalışmadıklarını açıkladı.

Bugün herhangi bir Left 4 Dead oyunu üzerinde çalışılmıyor olsa da az sonra söyleyeceklerimiz sizi biraz şaşırtabilir. Valve, aynı açıklamasında daha önce bu seriye yeni bir oyun yapma fikrine kapıldıklarını ve bundan birkaç yıl önce kısaca üzerinden geçtiklerini söyledi.

Left 4 Dead 3 geliştiriliyor iddiaları:

Geçtiğimiz bir sene boyunca Left 4 Dead 3 hakkında belki de bugüne kadar çıkan en güven verici detayları gördük. Ortaya atılan bazı iddialardan birisi internette yayılan gizemli bir videodan kaynaklanıyordu. İddiaya göre bu video, Left 4 Dead serisinin üçüncü oyununun geldiğini işaret ediyordu.

İddiaya ne kadar çok insan güvenmiş olsa da bu video hayran yapımı videoydu ve eğlence olsun diye oluşturulmuştu. Geçtiğimiz günlerdeyse Valve News Network YouTube kanalı, Left 4 Dead 3’ün 2012 yılında geliştirildiğini ve 2017 yılında çöpe atıldığını aktardı.

Valve News Network aynı zamanda Left 4 Dead’in VR halinin de geliştirilmiş olduğunu ancak bu oyunun gün yüzüne çıkıp çıkmayacağının belli olmadığını da belirtti. Biz geçmişi bilemeyiz belki ancak Valve’ın son sözü söylemesiyle birlikte Left 4 Dead 3 geliştiriliyor iddialarının da sonu geldi.