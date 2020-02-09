Vivo iQOO 3'ün Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı

Vivo'nun beklenen amiral gemisi telefonu Vivo iQOO 3, göz alıcı özellikleriyle Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Vivo iQOO 3, TENAA'da V1955A model numarasıyla yer aldı.

Vivo’nun başarılı iQOO akıllı telefon serisine katılacak yeni telefon Vivo iQOO 3, bir amiral gemisinin sahip olabileceği en yüksek özelliklerin bazılarına ev sahipliği yapacak. Birçok kaynak, cihazın en üst düzey Snapdragon işlemciyle geleceğini daha önce zaten bildirmişti.

İşte bugün, bu iddiaları doğrulayan ve hatta telefonun diğer özelliklerini de ortaya çıkan bir gelişme yaşandı. Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo’nun beklenen iQOO 3 akıllı telefonu, Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. Vivo iQOO 3, V1955A model numarasıyla listelendi.

Vivo iQOO 3'ün TENAA'da yer alan özellikleri:

Vivo iQOO 3’ün TENAA’da listelenen özelliklerine göre cihaz, donanım anlamında muhteşem olsa da elinize biraz ağır gelebilir. Zira 158 x 74 x 9 mm ölçülerine sahip olan bu cihaz tam 214 gram ağırlığında olacak. Cihazın TENAA’da herhangi bir resmi bulunmadığından tasarımla alakalı fazla yorum yapamıyoruz.

TENAA’da listelenen diğer detaylara göre Vivo iQOO 3’ün ekranı epey tatmin edici olacak. Vivo iQOO 3, 1080 x 2400 çözünürlüğünde ve 20:9 en boy oranına sahip 6,44 inçlik FHD+ AMOLED ekranla birlikte gelecek. Cihazın bazı söylentilerdeki gibi 60 Hz panele sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Vivo İQOO 3, sekiz çekirdekli 2,84 GHz’lik Snapdragon 865 ile gelecek. Vivo, iQOO 3’ü 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM ile birlikte 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürecek. Vivo iQOO 3, Android 10 ile birlikte gelecek ve FunTouch OS arayüzüne sahip olacak.

Bir akıllı telefonda en merak edilen şeylerden biri olan kamera kısmına geldiğimizde Vivo iQOO 3, dörtlü kamera kurulumuyla bizi karşılıyor. Cihaz, 64 MP ana kamera, iki 13 MP ve bir 2 MP’lik ne olduğu henüz açıklanmayan iki lense sahip olacak. Vivo iQOO 3’ün ön kamerasıyla 16 MP çözünürlüğünde olacak.

Son olarak Vivo iQOO 3, bir amiral gemisi için ortalama olan 4.370 mAh’lik bir bataryayla karşılayacak. Cihaz, 55 W hızlı şarj desteğini de beraberinde getirecek. Vivo iQOO 3 hakkında daha fazla detay elimize geçtiğinde sizlerle paylaşacağız.

Vivo iQOO 3 özellikleri: