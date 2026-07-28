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“Alo Desin Yeter” Diyenlere Uygun Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon vivo T5e Tanıtıldı: İşte Özellikleri

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vivo, çok uygun fiyatlı yeni 4G telefonu T5e’yi tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri

“Alo Desin Yeter” Diyenlere Uygun Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon vivo T5e Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka konumunda bulunan vivo, özellikle bütçe dostu modelleriyle dikkat çekmeyi başarıyordu. Çin merkezli şirket, şimdi de Hindistan’da gerçekleştirdiği bir lansman ile yeni uygun fiyatlı 4G telefonu T5e’yi tanıttı.

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Öncelikli olarak batarya kapasitesine ve günlük kullanımda temel dayanıklılığa odaklanan telefon, arkada sol üste yerleştirilen tekli kamera kurulumuna önünde ise artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli ekran tasarımına sahip. 199 gram ağırlığa ve 8.19 mm kalınlıkla geldiğini de belirtelim.

İçerikten Görseller

“Alo Desin Yeter” Diyenlere Uygun Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon vivo T5e Tanıtıldı: İşte Özellikleri
vivomanset

vivo T5e neler sunuyor?

vivomanset
Ekran 6,74 inç, 90 Hz, HD+, 570 nit, LCD
İşlemci Unisoc T7225
RAM 4 GB
Depolama 64 GB
Arka kamera 8 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 5500 mah (15W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Telefonda 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekranda 570 nit parlaklık var. İşlemci koltuğunda 12nm mimarili Unisoc T7225 sekiz çekirdekli yonga seti oturuyor. Ona 4 GB LPDDR4X RAM ve 64GB eMMC 5.1 dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera kurulumunda oldukça sade bir çizgi izleyen Vivo T5e, arka tarafta 8MP, ön tarafta ise 5MP cozünürlüğünde tek bir kameraya yer veriyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çıkan telefon, 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fiyatı ise 146 dolar olarak açıklandı.

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