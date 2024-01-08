vivo, uygun fiyatlı olsa da fena özellikler sunmayan yeni akıllı telefonu V28 5G'yi duyurdu. Telefonun Çin dışındaki pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı resmî olarak açıklanmadı.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte Y28 5G isimli yeni telefonunu duyurdu. Oldukça uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan vivo Y28 5G, özellikleriyle de hiç fena değil. Peki vivo'nun yeni akıllı telefonu tüketicilere neler vadediyor?

6.56 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla donatılan vivo Y28 5G, HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunuyor. Yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapan telefon, çentikli ekranında 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo Y28 5G

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefondaki 5.000 mAh kapasiteli batarya 15W şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde ise Android 13 tabanlı FunTouch OS 13'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu, günlük kullanım için hiç de fena değil.

vivo V28 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.56 inç, HD+ (1612 x 720 piksel), 90 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6020 RAM 4-6-8 GB (LPDDR4X) Depolama 128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi FunTouch OS 13 (Android 13) Boyutlar 16,374 x 7,543 x 0,809 cm Ağırlık 186g

vivo V28 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 128 GB 170 dolar 6 GB + 128 GB 187 dolar 8 GB + 128 GB 205 dolar

vivo V28 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı ancak şirket, Y serisi telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Hâl böyle olunca bu modelin Türkiye'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.