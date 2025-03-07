vivo, V50 modelinin daha uygun fiyatlı versiyonu V50e'yi tanıtmaya hazırlanıyordu. Cihazın birçok özelliği gün yüzüne çıktı.

vivo, geçtiğimiz ay fiyat performans telefonu olarak nitelendirebileceğimiz V50 modelini resmen tanıtmıştı. Birçok dikkat çeken özellikle donatılan cihaz, ülkemizde de satışa sunulmuştu. Şirketin, bu modele daha uygun fiyatlı “V50e” isimli yeni bir versiyon ekleyeceği konuşuluyordu.

Bugün ise V50e modelinin özellikleri hakkında bilgiler geldi. Cihazın, nisan ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Kardeşi gibi ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Vivo V50e neler sunacak?

*vivo V50

Yeni sızıntıya göre cihazda, standart modele benzer 6,77 inçlik 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran göreceğiz. Telefonun, MediaTek Dimensity 7300’den güç alması bekleniyor. V50 modeli ise Snapdragon 7 Gen 3’ü kullanıyordu.

V50’nin işlemcisi 8 GB RAM ile eşleştirilecek. 256 GB’a kadar depolama görmemiz de olası. Arka tarafında 50 MP’lik Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş sensör göreceğiz. Önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

Cihazın Android 15 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. 5600 mAh’lik 90W destekli batarya, mavi ve beyaz renk seçenekleri, ekran içi parmak izi okuyucusu, IP69 dayanıklılık gibi özellikler de görebiliriz. Fiyatı, 287 dolar civarında olabilir. Bu da gayet iddialı bir modelle karşı karşıya olacağımızın bir göstergesi.