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Çok Ucuza 7200 mAh Batarya Sunan vivo Y6a 5G Tanıtıldı

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vivo, uygun fiyata büyük batarya ve gelişmiş ekran sunan Y6a 5G telefonunu resmen tanıttı.

Çok Ucuza 7200 mAh Batarya Sunan vivo Y6a 5G Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan ve Türkiye’de çok ilgi gören vivo, yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, sessiz sedasız uygun fiyatlı Y serisi modellerine bir yenisini daha ekledi. vivo Y6a isimli telefon, Çin’de resmen tanıtıldı.

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vivo’nun tanıttığı Y6a 5G modeli, bütçe dostu fiyata iyi özellikler sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Uzun batarya ömrü, dayanıklılık ve iyi bir ekran sunmasıyla iddialı olabilecek bir model. Cihazın arkasında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önünde ise delikli ekran tasarımı var.

İçerikten Görseller

Çok Ucuza 7200 mAh Batarya Sunan vivo Y6a 5G Tanıtıldı
y6

vivo Y6a 5G teknik özellikleri

y6
Ekran 6,75 inç, 720x1570 piksel, 120 Hz, 1200 nit, LCD
İşlemci Snapdragon 4 Gen 2
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 7200 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)

Y6a modelinde 1570x720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunan 6,75 inç boyutunda bir LCD ekran var. Snapdragon 4 Gen 2’den güç alan cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geliyor. Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile kutudan çıktığını da belirtelim.

Telefonun arkasında 50 MP’lik, önünde ise 8 MP’lik kamera var. 7200 mAh’lik 44W destekli bataryası şüphesiz en iyi özelliği. Bu büyük batarya sayesinde uzun pil ömrü sunabilecek. Şirket, 6 yıl pil sağlığını koruduğunu söylerken 1800’lük şarj döngüsü sözü veriyor. Siyah, gümüş ve altın renklerede sunulacak Y6a, 295 dolara Çin’de satışa çıktı. Diğer pazarlara gelişi hakkında henüz bir bilgi yok.

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