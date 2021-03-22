Vivo Y72 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatına göre hiç de fena özellikler sunmayan orta seviye akıllı telefon Vivo Y72 duyuruldu. Cihaz, iyi bir kamera, 5G bağlantı ve yüksek ekran/gövde oranı gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Vivo Y72’yi duyurdu. Damla çentikli, nispeten ince çerçeveli tasarımıyla yüksek bir ekran/gövde oranı sunan akıllı telefon, segmentine göre hiç de fena sayılmayacak özelliklere sahip.

MediaTek’in orta segmentteki yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 700’den güç alan ve 5G bağlantı desteği sunan Vivo Y72; 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ile bellek kapasitesi konusunda da beklentileri karşılamayı başarıyor.

Vivo Y72, çentikli tasarımına rağmen yüksek ekran/gövde oranı sunuyor

6,58 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olan akıllı telefon, söz konusu ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyor. Kutusundan Android 11 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefon, arayüz olarak ise Funtouch OS 11.1 sunuyor.

Vivo Y72, performans kadar kamera konusunda da iddialı. 64 MP çözünürlüğünde dikkat çekici bir ana kameraya sahip olan akıllı telefon, 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kameraya ve 2 MP çözünürlüğünde bir makro kameraya sahip. Ayrıca ön taraftaki damla çentikte de 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunduğunu da belirtelim.

Vivo Y72 özellikleri

İşlemci: CPU: Dimensity 700 GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: Ana Kamera: 64 MP, f/1.79 Geniş Açı Kamera: 8 MP f/2.2 Makro Kamera: 2 MP f/2.4

Ön Kamera: 16 MP f/2.0

Batarya: Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: Funtouch OS 11.1

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1

Siyah ve pembe,mavi,beyaz geçişli olmak üzere iki farklı renk seçeneği, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir bellek kapasitesine sahip olan Vivo Y72, yaklaşık 320 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın Türkiye’ye gelmesi halinde eklenecek vergiler ile fiyat etiketinin yükselme ihtimali bulunuyor.