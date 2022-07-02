Volvo, Slovakya'da 1,25 milyar dolarlık elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor. 2026'da üretime başlaması beklenen tesisin, yılda 250.000 araç üreteceği ifade ediliyor.

Karbon emisyonlarının önemli bir bölümünü oluşturan otomotiv endüstrisi, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için elektrikli otomobil üretimine odaklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ford’un Türkiye’de açacağı batarya fabrikasının açıklandığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra Honda da yeni elektrikli araç tesisi için 522 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Anlayacağınız birçok otomobil devi şimdiden geleneksel içten yanmalı motorlu araç üretimini azaltıp elektrikli otomobillere yönelmeye başlıyor. Şimdi gelen açıklamalar ise sağlam araçlar üretmesi ile bilinen ve 2030’a kadar yalnızca elektrikli otomobil üretme hedefine sahip olan İsveç merkezli Volvo’nun da bu konuda büyük bir hamle yapacağını ortaya koyuyor.

Yılda 250 bin araç üretecek 1,25 milyar dolarlık fabrika kuruluyor

Lüks araç üreticisi Volvo Cars, Slovakya’nın doğusunda yeni bir Avrupa tesisi kurmayı planlıyor. Slovakya Ekonomi Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, üçüncü en büyük elektrikli otomobil fabrikasını ülkenin Kosice isimli şehrinde kuracak. Ayrıca, tesis için yapılacak toplam yatırımın 1,25 milyar dolar (yaklaşık 21 milyar TL) olacağı; bu miktarın %20’sinin de devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.

2026’da üretime başlaması planlanan tesisin yılda yaklaşık 250.000 elektrikli otomobil üretmesi ve yaklaşık 3.300 yeni iş yaratması bekleniyor. Buna ek olarak fabrikanın inşaatının önümüzdeki yıl başlayacağı belirtiliyor.

5,5 milyon nüfusa sahip olan Slovakya’da Volkswagen, PSA Group, Kia, Jaguar ve Land Rover gibi dünyanın en büyük otomobil markalarının da büyük fabrikaları bulunuyor. Volvo da bu isimlere dahil olarak elektrikli araç hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor.