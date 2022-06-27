LG, Elektrikli Otomobiller İçin Şarj İstasyonları Üretecek

Teknoloji devi LG, farklı sektörlerde varlığını artırmak için akıllı telefon birimini resmen kapatmışken bugün önemli bir duyuru paylaştı. Şirket, elektrikli araçlar için şarj istasyonu üreten AppleMongo'yu satın aldı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında akıllı telefon üretimini resmen sonlandıran LG, teknoloji sektöründe farklı alanlardaki varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, son olarak bugün paylaştığı duyurusunda elektrikli araçlar için şarj istasyonları üreten Güney Kore merkezli şirket AppleMongo’yu satın aldığını açıkladı.

LG, elektrikli araçların küresel çaptaki yükselişini takip eden satın alımı elektrikli şarj istasyonu işleticisi GS Energy ve bilgi teknolojisi sağlayıcısı GS Neotek ortaklığıyla gerçekleştirdi. Şirket, satın alımla ‘gelecek iş imkânlarını’ değerlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Elektrikli araç şarj pazarı büyük bir yükseliş yaşayacak."

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı Paik Ki-mun, paylaştığı açıklamasında elektrikli araç şarj pazarının büyük bir yükseliş yaşayacağını belirtti. Ki-mun, bugüne kadarki işletmeden işletmeye deneyimleriyle çeşitli müşteriler için özelleştirilmiş, entegre şarj çözümleri sunacaklarını ve mevcut müşterilerinin rekabet gücünü artıracaklarını ifade etti.

LG Electronics, toplamda üç ortaklıkla gerçekleşen satın alımda AppleMongo’nun %60’ına sahip oldu. Kalan kısmın %34’ü GS Energy tarafına düşerken, %6’sı ise GS Neotek’in oldu. Her üç şirket de satın alımın değerini paylaşmadı. Fakat satın alımın tahmini değeri, Kore medyasına göre 7,8 milyon dolar seviyesinde.

2013 yılında elektrikli otomobil sektörüne giriş yapan LG, bu yılın sonuna kadar Güney Kore’deki LG Digital Park merkezinde elektrikli araçlar için şarj cihazı üretim hattı kurmayı planlıyor.