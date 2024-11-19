Alman otomobil devi Volkswagen'in ilk elektrikli modeli Türkiye'ye geldi. Bu yıl en az 500 araç gelecek.

Son yıllarda elektrikli otomobil pazarı gittikçe kızışırken, otomotiv devlerinin yayılmayı tercih ettiği pazarlardan biri de şüphesiz ki Türkiye. Geçtiğimiz dönemlerde Tesla'nın ülkemize gelmesi, BYD'nin yatırım sözü gibi hamlelerden sonra Alman devi Volkswagen de ilk elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getiriyor.

Haklı olarak Volkswagen'in Türkiye'de daha önce de elektrikli otomobiller sattığını söyleyebiliriz. Zira ID.6 gibi modelleri yollarda görüyorduk. Alman firmanın ülkemize getirdiği model olan ID.4, firmanın ürettiği ilk elektrikli otomobil olarak üç yıl önce karşımıza çıkmıştı.

ID.4'ün fiyatı da belli oldu

Türkiye'ye gelecek olan ID.4, ülkemizde 1 milyon 870 bin TL'den satışa sunuluyor. 125 kW (170 beygir) motor gücüne sahip olan aracın batarya kapasitesi ise 52 kWh. WLTP standartlarına göre bu konfigürasyon araca 354 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

Volkswagen ID.4 bir şehir otomobili ve performansı da ona göre. En yüksek hızı saatte 160 kilometre olan araç, 0'dan 100'e ise 9 saniyede çıkıyor. Aracın farklı konfigürasyonlara sahip versiyonlarının ise gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Ülkemize gelecek olan araçlarla ilgili olarak konuşan Volkswagen Binek Genel Müdürü Gino Bottaro, bu yılın sonuna kadar en az 500 adet aracı Türkiye'ye getireceklerini ve daha fazla araç almak için çalıştıklarını ifade etti.