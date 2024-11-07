Warcraft 2: Remastered'ın görselleri sızdırıldı. Korsan tarzı yeni sürümde öne çıkan detaylardan biri oldu.

Blizzard’ın sunucularından Warcraft 2: Remastered'a ait görseller sızdırıldı.

Blizzard'ın Warcraft serisinin 30. yılını kutlayacağı etkinlik, 13 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de online olarak yayımlanacak. Yıl dönümü etkinliğinde Warcraft 2: Remastered hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Warcraft 2: Remastered görselleri sızdı

Yapılan sızıntılara göre paylaşılan görsellerde korsan tarzı bir deniz aracında ateş toplarından saldırıya uğrayan karakterler yer alıyor. Warcraft 2'nin remastered versiyonunun duyurulması, Warcraft 3 Reforged'un ardından beklenen bir gelişme olsa da, hayranların ilgisini çekeceği kesin.

Warcraft 3'ün remaster’ı, görsel iyileştirmeler ve ek görevlerle dikkat çekmiş ancak bazı teknik sorunlarla karşılaşmıştı. Warcraft 2'nin bu sefer nasıl bir revizyona uğrayacağı ise merak konusu.