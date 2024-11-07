Warcraft 2: Remastered'a Dair İlk İpuçları Görsellerle Ortaya Çıktı! (30. Yıl Dönümüne Yakışan Bir Sürpriz de Gelir mi?)

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Warcraft 2: Remastered'ın görselleri sızdırıldı. Korsan tarzı yeni sürümde öne çıkan detaylardan biri oldu.

Blizzard’ın sunucularından Warcraft 2: Remastered'a ait görseller sızdırıldı.

Blizzard'ın Warcraft serisinin 30. yılını kutlayacağı etkinlik, 13 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'de online olarak yayımlanacak. Yıl dönümü etkinliğinde Warcraft 2: Remastered hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Warcraft 2: Remastered görselleri sızdı

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Yapılan sızıntılara göre paylaşılan görsellerde korsan tarzı bir deniz aracında ateş toplarından saldırıya uğrayan karakterler yer alıyor. Warcraft 2'nin remastered versiyonunun duyurulması, Warcraft 3 Reforged'un ardından beklenen bir gelişme olsa da, hayranların ilgisini çekeceği kesin. 

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Warcraft 3'ün remaster’ı, görsel iyileştirmeler ve ek görevlerle dikkat çekmiş ancak bazı teknik sorunlarla karşılaşmıştı. Warcraft 2'nin bu sefer nasıl bir revizyona uğrayacağı ise merak konusu.
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Kaynak : https://www.eurogamer.net/warcraft-2-remastered-art-pops-up-online-ahead-of-wow-direct
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