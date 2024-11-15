Warcraft I ve II Remastered, yeni grafikler ve geliştirilmiş özelliklerle satışa sunuldu. İki klasik RTS, yenilenmiş içerikleriyle geliyor.

Warcraft Remastered Battle Chest, RTS oyunlarının yeniden hayat bulduğu bir paket olarak oyunseverlerin beğenisine sunuluyor.

Blizzard’ın klasikleşmiş iki oyunu, yeni grafikler ve geliştirilmiş özelliklerle güncellenmiş halde karşımıza çıkıyor.

Yenilenen grafiklerle karşımızda

Blizzard, efsanevi Warcraft serisinin ilk iki oyununu güncelledi. El boyaması grafikler, daha büyük birim seçimleri, sağlık çubukları ve kısayol göstergeleri gibi yeniliklerle birlikte, eski ve yeni grafik stilleri arasında kolayca geçiş yapma imkanı da sağlanıyor. Kullanıcı arayüzü de iyileştirilmiş, geniş ekran desteği ise oyun deneyimini daha zengin hale getiriyor.

Warcraft I Remastered ve Warcraft II Remastered satışa sunulmuş durumda. Warcraft I Remastered’ın fiyatı 9.99 dolar, Warcraft II Remastered ise 14.99 dolar olarak belirlenmiş.