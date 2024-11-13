Blizzard, Warcraft markasının otuzuncu yılını eski oyunları geri getirerek kutlamaya hazırlanıyor.

Video oyunları yayıncısı olan Blizzard, bundan tam otuz yıl önce fantastik bir strateji oyunu ile karşımıza çıkmıştı. Oyunun kutusunun üzerinde "Warcraft" yazıyordu. O günden bu yana Warcraft ismi oyun dünyasındaki en büyük isimlerden biri olmayı başardı.

Günümüzde Microsoft çatısı altında faaliyetlerine devam eden Blizzard, Warcraft: Orcs & Humans ve Warcraft II: Tides of Darkness yapımlarını grafik anlamında yenileyecek ve ayrıca oyunlara "bazı modernizasyon ve hayat kalitesini arttıracak değişiklikler" ekleyecek. Bu oyunların orijinal versiyonları sırasıyla 1994 ve 1995 yıllarında çıkmıştı.

Warcraft III: Reforged da yenilenecek

Blizzard ayrıca Warcraft III: Reforged için de 2.0 versiyonu yayımlayacak. Her ne kadar orijinal Warcraft III oyunu büyük başarı kazanmış ve bir efsane olarak anılmışsa da Reforged versiyon, çıktığı andan itibaren yetersiz bulunmuş ve barındırdığı hatalarla birlikte yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Yeni güncelleme ile birlikte oyundaki sorunların büyük kısmı çözülecek ve oyunculara farklı grafik seçenekleri sunulacak.

Blizzard da diğer pek çok oyun firması gibi eski oyunlarını modern bilgisayarlara uyarlayarak ve grafiklerini yenileyerek tekrar karşımıza çıkarıyor. Blizzard ayrıca Warcraft Rumble'ı da bilgisayarlara getirecek ve Hearthstone için de yeni içerikler üretmeye devam edecek. Oyuna gelecek olan temalardan biri de StarCraft ile ilgili olacak.

Warcraft evreni hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Eski oyunları oynamış mıydınız?