Hangi Apple Watch Modelleri watchOS 27 Güncellemesi Alacak? Watch Series 9 Sahipleri Rahatlayabilir!

Hangi Apple Watch modelleri watchOS 27 güncellemesi alacak? Watch Series 9'a güncelleme gelmeyecek mi? İşte watchOS 27 desteğine sahip Apple Watch modelleri.

Apple, WWDC 2026 kapsamında yeni yapay zekâ özellikleri ve işletim sistemi sürümlerini resmen tanıtmıştı. Bunlardan biri de Apple Watch modellerine gelecek watchOS 27 güncellemesiydi. Yeni güncelleme, Siri AI uygulaması başta olmak üzere birçok yenilik getiriyordu.

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Peki watchOS 27, hangi Apple Watch modellerine gelecek? İlk başta Apple tarafından yapılan paylaşımda kullanıcıları çok şaşırtan bir liste paylaşılsa da daha sonra düzeltme yayımlandı. Gelin modellere bakalım.

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watchOS 27 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 11 Apple Watch SE 3 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra 3

Apple ilk başta güncellemenin Watch Series 10 ve üstünün geleceğini belirtmişti. Bu da birkaç yıl önce çıkan ve çoğu özelliği hâlâ yeni olan Watch Series 9’un olmadığı için büyük tepki çekmişti. Ancak Apple, sonraki açıklamasında bunun bir hata olduğunu ve watchOS 27’nin Apple Watch Series 9’a da geleceğini açıkladı.

Tabii ki Watch Series 9 güncelleme alacak olsa da birçok modelin güncelleme desteği kesiliyor. Öyle ki Watch Series 6, Series 7 ve Series 8 gibi popüler modeller maalesef yeni güncellemeyi alamayacak. Bu da watchOS 27’nin Apple Watch tarihinde en fazla güncelleme desteği kesen sürüm olacağı anlamına geliyor.