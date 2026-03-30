Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp, Kim Ne Yazmış Tek Tek Okumaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ ile Özetleme Özelliği Getiriyor!

WhatsApp, yapay zekânın okunmayan mesajları sizin için özetlemesini sağlayacak bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Gökay Uyan

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri uygulamasına getiriyordu. Şimdi ise birçok kullanıcının gerçekten çok seveceği bir yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

Yeni özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünde test edilirken fark edildi. Yapay zekâdan güç alan özellik, çok fazla mesaj gelen ancak hepsini okumakta zorlanan kullanıcıların işine yarayacak.

İçerikten Görseller

Yapay zekâ, okunmayan mesajları sizler için özetleyecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinden özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Basitçe anlatacak olursak Meta AI, okunmayan mesajlarınızı sizler için özetleyecek. Uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak bu özeti sohbet sekmesinin üst kısmından görebileceksiniz. Özellikle çok fazla mesaj alan insanların işine yarayacağını söyleyebiliriz.

WhatsApp bu özellikte için “Özel İşleme” isimli bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde de özetleme işlevi tamamen gizli ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. WhatsApp'ın yapay zekâ özelliklerinin, Meta veya WhatsApp dahil hiç kimsenin orijinal mesajlara veya özetlere erişemeyeceği özel bir ortamda verileri işlemesini sağlıyor.

Okunmayan mesajları özetleme özelliği şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi WhatsApp'a 6 Yeni Özellik Birden Geldi
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com