WhatsApp, Kim Ne Yazmış Tek Tek Okumaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ ile Özetleme Özelliği Getiriyor!

WhatsApp, yapay zekânın okunmayan mesajları sizin için özetlemesini sağlayacak bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri uygulamasına getiriyordu. Şimdi ise birçok kullanıcının gerçekten çok seveceği bir yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

Yeni özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünde test edilirken fark edildi. Yapay zekâdan güç alan özellik, çok fazla mesaj gelen ancak hepsini okumakta zorlanan kullanıcıların işine yarayacak.

Yapay zekâ, okunmayan mesajları sizler için özetleyecek

Yukarıdaki ekran görüntülerinden özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Basitçe anlatacak olursak Meta AI, okunmayan mesajlarınızı sizler için özetleyecek. Uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak bu özeti sohbet sekmesinin üst kısmından görebileceksiniz. Özellikle çok fazla mesaj alan insanların işine yarayacağını söyleyebiliriz.

WhatsApp bu özellikte için “Özel İşleme” isimli bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde de özetleme işlevi tamamen gizli ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. WhatsApp'ın yapay zekâ özelliklerinin, Meta veya WhatsApp dahil hiç kimsenin orijinal mesajlara veya özetlere erişemeyeceği özel bir ortamda verileri işlemesini sağlıyor.

Okunmayan mesajları özetleme özelliği şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.