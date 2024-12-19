World of Warcraft Türkiye Fiyatlarına Zam Geliyor: İşte Yeni Fiyatlar!

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Blizzard, ikonik oyunu World of Warcraft'ın Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Zamlar, sadece abonelik paketlerinden ibaret olmayacak. Oyun sürümleri ve hizmetler de zamlanacak.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Blizzard, Türkiye'deki oyunseverlerin canını sıkacak bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü oyun World of Warcraft'ın resmî forum sitesi üzerinden yapılan açıklamada, abonelik planları ile oyun içi hizmetler için sunulan fiyatlara zam yapılacağı duyuruldu. 

Blizzard, zam kararına ilişkin açıklama sırasında yeni fiyatların ne zaman geçerli olacağını da duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre fiyatlardaki değişiklik, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Peki World of Warcraft abonelik fiyatları nasıl değişecek?

World of Warcraft abonelik fiyatlarına zam

Abonelik paketi Eski fiyat Yeni fiyat
1 aylık abonelik 199 TL 399,99 TL
3 aylık abonelik 549 TL 1.049,99 TL
6 aylık abonelik 819 TL 1.799,99 TL
12 aylık abonelik 1.629,00 TL 3.599,98 TL

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Az önce de bahsettiğimiz gibi World of Warcraft'ın sadece abonelik fiyatları değil, oyun sürümleri ve hizmetler de zamlanacak. Blizzard'ın açıklamasına göre yeni fiyatlandırma şöyle olacak:

Sürüm-Hizmet Yeni fiyatı
The War Within Base Edition 1.399,99 TL
The War Within Heroic Edition 1.949,99 TL
The War Within Epic Edition 2.499,99 TL
60 Günlük Oyun Süresi 799,98 TL
Karakter Aktarımı x1 900,99 TL
Karakter Aktarımı x3 1.801,99 TL
Karakter Aktarımı x6 2.882,99 TL
Taraf Değişimi x1 1.080,99 TL
Taraf Değişimi x3 2.161,99 TL
Taraf Değişimi x6 3.422,99 TL
Karakter Yükseltme x1 2.161,99 TL
Karakter Yükseltme x2 3.603,99 TL
İsim Değişimi x1 359,99 TL
İsim Değişimi x3 721 TL
İsim Değişimi x6 1.261 TL
Irk Değişimi x1 900,99 TL
Irk Değişimi x3 1.801,99 TL
Irk Değişimi x6 2.882,99 TL
Lonca Taraf Değişimi 1.441,99 TL
Lonca Diyar Transferi 1.260,99 TL
Lonca İsim Değişimi 720,99 TL
Yoldaşlar 359,99 TL
Binekler 900,99 TL
Yer Bineği 540,99 TL
Transmog 1 (ör. Sprite Darter’s Wings) 720,99 TL
Transmog 2 (ör. Wings of Awakening) 540,99 TL
Transmog 3 (ör. Diadem of the Spell-Keeper) 287,99 TL
Oyuncaklar 359,99 TL
Hearthstone Efekti 179,99 TL
Alevli Heroic Paketi 1.080,99 TL
Alevli Epic Yükseltmesi 2.882,99 TL
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Kaynak : https://eu.forums.blizzard.com/en/wow/t/price-update-to-subscription-options-game-time-and-more-for-world-of-warcraft%C2%AE-t%C3%BCrkiye/553845
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