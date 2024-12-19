Blizzard, ikonik oyunu World of Warcraft'ın Türkiye fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Zamlar, sadece abonelik paketlerinden ibaret olmayacak. Oyun sürümleri ve hizmetler de zamlanacak.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Blizzard, Türkiye'deki oyunseverlerin canını sıkacak bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü oyun World of Warcraft'ın resmî forum sitesi üzerinden yapılan açıklamada, abonelik planları ile oyun içi hizmetler için sunulan fiyatlara zam yapılacağı duyuruldu.

Blizzard, zam kararına ilişkin açıklama sırasında yeni fiyatların ne zaman geçerli olacağını da duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre fiyatlardaki değişiklik, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Peki World of Warcraft abonelik fiyatları nasıl değişecek?

Abonelik paketi Eski fiyat Yeni fiyat 1 aylık abonelik 199 TL 399,99 TL 3 aylık abonelik 549 TL 1.049,99 TL 6 aylık abonelik 819 TL 1.799,99 TL 12 aylık abonelik 1.629,00 TL 3.599,98 TL

Az önce de bahsettiğimiz gibi World of Warcraft'ın sadece abonelik fiyatları değil, oyun sürümleri ve hizmetler de zamlanacak. Blizzard'ın açıklamasına göre yeni fiyatlandırma şöyle olacak: