Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Blizzard, Türkiye'deki oyunseverlerin canını sıkacak bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü oyun World of Warcraft'ın resmî forum sitesi üzerinden yapılan açıklamada, abonelik planları ile oyun içi hizmetler için sunulan fiyatlara zam yapılacağı duyuruldu.
Blizzard, zam kararına ilişkin açıklama sırasında yeni fiyatların ne zaman geçerli olacağını da duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre fiyatlardaki değişiklik, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Peki World of Warcraft abonelik fiyatları nasıl değişecek?
|Abonelik paketi
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|1 aylık abonelik
|199 TL
|399,99 TL
|3 aylık abonelik
|549 TL
|1.049,99 TL
|6 aylık abonelik
|819 TL
|1.799,99 TL
|12 aylık abonelik
|1.629,00 TL
|3.599,98 TL
Az önce de bahsettiğimiz gibi World of Warcraft'ın sadece abonelik fiyatları değil, oyun sürümleri ve hizmetler de zamlanacak. Blizzard'ın açıklamasına göre yeni fiyatlandırma şöyle olacak:
|Sürüm-Hizmet
|Yeni fiyatı
|The War Within Base Edition
|1.399,99 TL
|The War Within Heroic Edition
|1.949,99 TL
|The War Within Epic Edition
|2.499,99 TL
|60 Günlük Oyun Süresi
|799,98 TL
|Karakter Aktarımı x1
|900,99 TL
|Karakter Aktarımı x3
|1.801,99 TL
|Karakter Aktarımı x6
|2.882,99 TL
|Taraf Değişimi x1
|1.080,99 TL
|Taraf Değişimi x3
|2.161,99 TL
|Taraf Değişimi x6
|3.422,99 TL
|Karakter Yükseltme x1
|2.161,99 TL
|Karakter Yükseltme x2
|3.603,99 TL
|İsim Değişimi x1
|359,99 TL
|İsim Değişimi x3
|721 TL
|İsim Değişimi x6
|1.261 TL
|Irk Değişimi x1
|900,99 TL
|Irk Değişimi x3
|1.801,99 TL
|Irk Değişimi x6
|2.882,99 TL
|Lonca Taraf Değişimi
|1.441,99 TL
|Lonca Diyar Transferi
|1.260,99 TL
|Lonca İsim Değişimi
|720,99 TL
|Yoldaşlar
|359,99 TL
|Binekler
|900,99 TL
|Yer Bineği
|540,99 TL
|Transmog 1 (ör. Sprite Darter’s Wings)
|720,99 TL
|Transmog 2 (ör. Wings of Awakening)
|540,99 TL
|Transmog 3 (ör. Diadem of the Spell-Keeper)
|287,99 TL
|Oyuncaklar
|359,99 TL
|Hearthstone Efekti
|179,99 TL
|Alevli Heroic Paketi
|1.080,99 TL
|Alevli Epic Yükseltmesi
|2.882,99 TL