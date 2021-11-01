Xbox Game Pass’in Kasımda Sunacağı Oyunlar Belli Oldu

Xbox Game Pass’in kasım ayının ilk yarısında abonelerine ulaştırıp ay boyunca kullanımına sunacağı oyunlar belli oldu. Bu ay verilecek 9 oyun arasında son birkaç haftadır büyük heyecanla beklenen yenilenmiş GTA oyunlarından biri de yer aldı.

Microsoft’un bulut oyun hizmetiyle de bağlantılı olan oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, kasım ayında kullanıcılara sunacağı oyunları açıkladı. Game Pass, ayın ilk yarısında abonelerine çoğu 3 farklı platformda oynanabilen 9 oyun verecek.

Xbox Game Pass’in bu abonelerin kullanımına sunacağı oyunlar arasında meşhur sandbox oyunu Minecraft ve GTA hayranlarının merakla bekliyor olduğu, henüz çıkmamış olan GTA San Andreas: The Definitive Edition da yer alacak. Oyunlar yarından itibaren kullanabilir hale gelmeye başlayacak ve sonuncusu 11 Kasım’da hizmete dahil edilecek.

11 Kasım'a kadar toplamda 9 oyun kullanıma açılacak

Bildiğiniz üzere Rockstar Games’in 3D GTA evreninin üç kült oyununu yenileyerek satışa sunma kararı aldığını aylar önce öğrenmiştik. Son birkaç haftadır da bu oyunların fragmanları, getirdiği yenilikler ve eski oyunlarla olan grafik farklılıkları hakkında konuşuyoruz. Oyunun çıkışı 11 Kasım’da gerçekleşecek ve görüyoruz ki Xbox Game Pass, bu oyunu aboneleriyle buluşturmak için bir gün bile beklemeyecek. Daha doğrusu üçleme olarak sunulan oyunun sadece San Andreas bölümünü.

Ölmeyen efsane Minecraft da bu ay oyuncuların ücretsiz oynaması için hizmete eklenen oyunlardan olacak. Spor ve macera sevenlerin de beğeneceği Xbox Game Pass’in kasım ayı listesinin tamamı şu şekilde: