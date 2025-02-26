Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, şirketin yayınladığı videoda parçalarına ayrıldı.

Xiaomi 15 Ultra büyük olasılıkla yılın en gözde telefonlarından biri olacak ve lansmanına çok az bir süre kala telefon tabiri caizse parçalarına ayrıldı.

Doğrudan Xiaomi'nin paylaştığı bu yeni videoda şirket, merakla beklenen amiral gemisi modelin birçok parçasını gözler önüne serdi.

Mevcut planlarda yarın Çin’de, SU7 Ultra isimli şirketin elektrikli otomobili ile birlikte tanıtılacak olan amiral gemisi model, küresel lansmanını ise 2 Mart'ta gerçekleştirecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın parçalarına ayrıldığı video:

Videoda telefonun iç donanımı ve özellikle devasa kamera sistemi detaylı bir şekilde incelenirken, 200 MP periskop telefoto kameranın büyüklüğü de gözler önüne seriliyor. Bahsi geçen bu kamera, Samsung’un ISOCELL HP9 sensörünü kullanıyor ve daha önce vivo X100 Ultra modelinde de karşımıza çıkmıştı.

Ayrıca Xiaomi, kamerayı özel olarak tasarlanmış 24 katmanlı ultra düşük yansıma camı ile donatarak yansıtma oranını yalnızca %1,5’e düşürmeyi başarmış.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, üst segment donanımı ve gelişmiş kamera özellikleriyle rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor.

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