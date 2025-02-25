Xiaomi 15 Ultra'nın bir renk seçeneği, Leica'nın 100. yılına özel sınırlı sayıda üretilecek.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın lansmanına yaklaştıkça telefona dair bir dizi detay gün yüzüne çıkmaya başlıyor ancak bugün aktarılan konu telefonun bir renginin gerçekten özel olduğunu gözler önüne seriyor.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra'yı üç farklı renk seçeneğiyle sunmaya hazırlanıyor. Bunlar klasik siyah ve beyaz renklerken, üçüncü renk seçeneğinde siyah ve beyaz bir arada kullanılacak. Fakat bu üçüncü seçenek, telefon sektöründe belki de bir daha asla göremeyeceğiniz kadar özel olacak.

Leica’nın 100. yılına özel olarak üretilecek

Xiaomi 15 Ultra'nın siyah beyaz renk seçeneğine sahip modeli, klasik Leica fotoğraf makinelerinden ilham alıyor. Bu özel modelin arka yüzeyi, vegan deri ve cam kombinasyonuyla tasarlanarak ikonik Leica estetiğini yansıtıyor.

Bu özel versiyonun kaynağı Leica’nın 100. yıl dönümüne dayanıyor. 1925 yılında Leipzig Bahar Fuarı’nda tanıtılan ve tarihin ilk seri üretim 35mm fotoğraf makinesi olan Leica I, fotoğrafçılığın seyrini değiştirmişti.

Aradan tam 100 yıl geçmesinin ardından bu yıl ise bu tarihi anı kutlamak amacıyla Xiaomi 15 Ultra’nın çift tonlu versiyonu sınırlı sayıda üretilecek. Bu modelin gelecekte koleksiyon değeri taşıması kuvvetle muhtemel.

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