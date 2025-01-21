Xiaomi, Pad 6S Pro 12.4 tabletinde Steam oyunlarını çalıştıran yeni teknolojisini duyurdu. Tablet, oyun kumandası desteği sunuyor.

Xiaomi, Pad 6S Pro 12.4 modeli için HyperOS ile çalışan yeni bir oyun teknolojisini test etmeye başladı. Şirket, kullanıcıların Windows oyunlarını internet bağlantısına ihtiyaç duymadan deneyimleyebileceği WinPlay'i tanıttı. İşte bu yeniliğin detayları!

Çinli teknoloji devi, HyperOS işletim sistemi bünyesinde yer alan WinPlay motoru ile Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 kullanıcılarının Windows oyunlarını doğrudan çalıştırmasını mümkün kılıyor olacak. Aynı zamanda Steam platformu da tablete entegre edilebiliyor olacak.

Steam platformu da tablete entegre edilebiliyor olacak

Xiaomi bu kapsamda Xiaomi Topluluğu üyelerini teknoloji test programına davet etti. WinPlay motoru, Windows yazılımlarını tablet üzerinde çalıştırırken GPU performansında yalnızca %2,9 oranında kayıp yaşanacağını belirtti. WinPlay sayesinde Steam platformu da tablete entegre edilebiliyor olacak. Ancak her oyunun desteklenmediği ve yalnızca belirli başlıktakilerin oynanabileceği ifade edildi.

Xiaomi’nin geliştirdiği bu teknoloji oyun kumandalarını destekleme yeteneğine de sahip olacak. Yayımlanan görsellerde ise tabletin popüler oyunlardan biri olan Tomb Raider’ı da çalıştırdığı görüldü. Bu yeniliğin ilerleyen dönemlerde Xiaomi’nin diğer cihazlarına da entegre edilip edilmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.