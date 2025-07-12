Xiaomi'nin en yeni YU7 modelinin Ultra versiyonu YU7 Ultra, SUV bir model olmasına rağmen âdeta bir yarış otomobili gücünde.

Xiaomi'nin YU7 adlı SUV modelinin daha güçlü bir versiyonu olan YU7 Ultra nihayet ortaya çıktı. Otomobil esasında SU7 Ultra sedanından ilham alıyor ama bu kez sahneye bir SUV olarak çıkıyor.

ChinaEVHome’un paylaştığı fotoğraflarda, kamuflajla gizlenmiş olsa da YU7 Ultra'nın detayları göze çarpıyor. Normal YU7’nin şık tasarımı korunmuş ama kaslı çamurlukları ve yere daha sağlam basan duruşuyla daha sportif bir hava katılmış.

YU7 Ultra, 0'dan 100'e 2,5 saniyede ulaşıyor

Sızan bilgilere göre bu yeni modelde SU7 Ultra’daki gibi çift motor sistemi yer alacak. Rakamlar ise gerçekten çılgınca. YU7 Ultra'da 1.548 beygir gücü ve 1.770 Nm tork bulunacak. Hâl böyle olunca YU7 Ultra bu güçle 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşıyor. Üstelik bu performans, biraz daha küçük bir bataryayla (93,7 kWh) sağlanacak.

Eğer bu veriler doğruysa, YU7 Ultra dünyanın en hızlı elektrikli SUV’leri arasına girmeye aday. Zaten standart YU7’ye bile 300.000'in üzerinde sipariş verildiği düşünülürse, bu “Ultra” versiyona ilgi patlaması yaşanabilir.

Yeni otomobil büyük ihtimalle 2026 başında Çin’de satışa sunulacak. Fiyatı ise mevcut en üst model olan YU7 Max’in üzerinde olacak. Dünyanın geri kalanına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.