Xiaomi, SU7 model araçlarında tespit edilen otonom park sistemi sorununu çözmek için geri çağırıyor. Yaşanan bu sorun için ise kablosuz yazılım güncellemesi başlattı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, SU7 model elektrikli sedan araçlarında yaşanan otonom park sistemindeki yazılım hatası nedeniyle binlerce aracı geri çağırma kararı aldı.

Xiaomi, 30.931 aracı geri çağırdığını duyurdu. Sorunlu araç sahiplerinin servis merkezine gitmesine gerek kalmadan, kablosuz bir yazılım güncellemesi (OTA) ile problemi çözmeyi hedefliyor.

Algılama sistemi hata verdi

Xiaomi, SU7'nin otonom park sistemiyle ilgili ilk sorunun 14 Kasım 2024'te bir kullanıcıdan gelen şikayetle ortaya çıktığını belirtti. Var olan bu sorun aracın park sırasında beklenmedik davranışlar sergilemesine, algılama sisteminin hata vermesine ve çarpma ya da çizilmelere neden oldu. Yapılan incelemelerde problemin bulut hizmetlerinde yaşanan zamanlama senkronizasyon hatasından kaynaklandığı tespit edildi.

Geri çağırma süreci, 6 Şubat 2024 ile 26 Kasım 2024 tarihleri arasında üretilmiş, dahili numaraları BJ7000MBEVR2, XMA7000MBEVR2 ve XMA7000MBEVR5 olan SU7 Standard araçlarını kapsıyor. Xiaomi, sistemde yapılan güncellemelerle sorunu tamamen ortadan kaldırdığını ve yeni güvenlik önlemleri eklediğini açıkladı.