Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 ile Çıkan İlk Telefon Olacak

Xiaomi, Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni yonga seti Snapdragon 888'le çıkacak ilk cihazın Xiaomi Mi 11 olacağını açıkladı. Ancak bu modelin ne zaman çıkacağına dair ise herhangi bir bilgi vermedi.

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yeni yonga seti Snapdragon 888'i duyurmuş ve özelliklerini açıklamıştı. Hatta şirket, yayınlanan tanıtımda yeni amiral gemisi yonga setini kullanacak 14 üreticiyi de açıklamıştı. Bunların arasında Xiaomi, OPPO, OnePlus ve LG gibi birçok şirket bulunuyordu.

Qualcomm'un açıkladığı bu 14 şirket arasından öne çıkan Xiaomi oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi, Qualcomm'un yeni amiral gemisi yonga setinin çıkışının Xiaomi Mi 11 ile olacağını duyurdu. Ancak Snapdragon 888'li Xiaomi Mi 11'in ne zaman çıkacağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Snapdragon 888, Xiaomi Mi 11 ile birlikte çıkış yapacak

Xiaomi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun, Snapdragon Summit sırasında yaptığı konuşmada, Qualcomm ile Xiaomi arasındak sadık ortaklık anlayışından bahsetti. Lei Jun, Xiaomi amiral gemilerinin her zaman son çıkan Snapdragon yonga setlerinin ilk duraklarından olduğunu dile getirdi.

Her ne kadar Snapdragon 888'e sahip Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihiyle ilgili açıklama yapılmamış olsa da bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21'i ocak ayının ortalarında tanıtacak. Dolayısıyla Xiaomi, Mi 11 cihazını ya bu ay içerisinde ya da yeni yılın ilk günlerinde çıkaracağı söylenebilir.

Ayrıca Xiaomi'nin yeni Mi 11 modeline ait olduğu iddia edilen iki görsel Weibo'da ortaya çıkmıştı. Görsellerden de görebileceğiniz üzere cihazın arkasında iki adet büyük kamera, bir adet küçük kamera ve bir adet de LED flaş bulunuyor. Konulan bu görsellerin gerçekten Xiaomi Mi 11'e ait olup olmadığını söylemek zor. Ancak ilerleyen günlerde daha güvenilir kaynaklardan bilgiler gelmeye başlayacaktır. Biz de sizlere o bilgileri aktarıyor olacağız.