Xiaomi Mi 11 Ultra Arka Ekranı Video Çekmekte Kullanılacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinden Mi 11 Ultra'nın arka kısmında yer alan 1,1 inçlik mini ekran artık video kaydı için de kullanılabilecek. Özellik şu anda beta testi aşamasında bulunuyor.

Mart ayının sonlarında Xiaomi, Mi 11 serisinin yeni üyelerini tanıtmıştı. Bu modeller arasında Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra yer alıyordu. Mi 11 Ultra, isminden de anlaşılabileceği üzere serideki en güçlü ve büyük model olarak tasarlanmıştı.

Mi 11 Ultra, Qualcomm Snapdragon 888 çip seti, devasa bir batarya, etkileyici özellikler ve dikkat çekici bir kamera düzeneğine sahipti. Telefonun en ayırt edici özelliği ise arka kısmında yer alan ve kamera yuvasının yakınında bulunan 1,1 inçlik ekrandı. Xiaomi bu ekranı yeni amaçlarla kullanmayı planlıyor.

Ana kamerayla selfie çekmek mümkün

Bütün akıllı telefonlarda arka kamera, ön kameradan daha gelişmiş olur. Hele ki amiral gemisi modellerde, arka kısımda bulunan kameralar sayesinde hem daha yüksek çözünürlüklü hem de farklı özelliklere sahip fotoğraflar çekmek mümkündür. Xiaomi Mi 11 Ultra kullanıcıları, telefonun arka ekranını kullanarak ana kamera düzeneği ile selfie çekebiliyor, manzara yakalayabiliyordu.

Çin'in kendi mikroblog sitesi olan Weibo'da yer alan bir gönderiye göre, Mi 11 Ultra'nın arka ekranı artık video kaydetme ve bazı başka kamera özellikleri için de kullanılabilecek hale geldi. Yine de bu özellik şu anda sadece beta kullanıcılarına açık. Böylece firma herhangi bir sorunu önceden tespit edebilmeyi amaçlıyor.

Bu arka ekran şu anda gelen aramaları görmek, bildirimleri okumak, batarya durumunu kontrol etmek gibi amaçlarla da kullanılabiliyor. Yeni özellikle birlikte kamerayı kullanarak yüksek çözünürlüklü ve daha kaliteli selfie videolar çekmek mümkün olacak. Ayrıca yavaşlatılmış çekim, portre modu, gece modu gibi özellikler de arka ekrandan kullanılabilecek. Özelliğin tamamen kullanıma açılması ise birkaç haftayı bulabilir. Bu modeller şimdilik Çin'e özgü olsa da yakında başka ülkelerde de satışa sürülmeleri planlanıyor.