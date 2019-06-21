Mi Max ve Mi Note Modellerinin Üretimi Sonlandırılacak

Xiaomi CEO’su Lei Jun, bugün Weibo’da yaptığı açıklamada Mi Max ve Mi Note serilerinin üretimini sonlandırmayı düşündüklerini söyledi.

Lei Jun, Mi markasının Mi 9, Mi Mix serisi ve yeni CC serisi gibi en son yenilikleri içeren yüksek performanslı modellere odaklanacağını söyledi. Redmi markası ise temel özelliklere sahip cihazları daha uygun bir maliyetle kullanıcıya sunmak istiyor. Bu sebeple Xiaomi, Mi Max ve Mi Note modellerinin üretimini sonlandıracak.

Mi Max serisi, büyük ekranıyla ve batarya performansıyla oldukça dikkat çeken ve sevilen bir modeldi. Mi Note ise Xiaomi’nin orta üst segmentte en güçlü kozuydu. Redmi K20 serisinin gelmesiyle beraber Mi Note modelinin yeri dolmuş gibi görünüyor ama Mi Max gibi büyük ekranlı ve büyük bir bataryaya sahip bir telefonun üretiminin durması, şu an için bu segmette bir boşluk yaratıyor.

Xiaomi resmi olarak Max ve Note modellerini henüz sonlandırmamasına rağmen bu modellerin gelecekleri pek olumlu görünmüyor ancak yine de markanın gelecek yıl tablet boyutunda bir telefon için planları olabilir. Tüm bu gelişmeleri görmek için beklememiz gerekiyor.