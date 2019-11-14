Xiaomi, Motorola Razr Benzeri Telefon Patenti Aldı

Motorola'nın ardından Xiaomi de dikey katlanabilir telefon modasına uyacak gibi görünüyor. Çinli üreticinin Razr'a benzeyen bir katlanabilir telefon patentlediği ortaya çıktı.

Motorola Razr efsanesi, katlanabilir telefonlarla geri döndü ve eski tasarıma modern bir dokunuş yapıyor. Dikey olarak katlanan telefon, eski tasarımını koruyan esnek bir ekrana sahip. Yeni Razr, dikey katlanabilir tasarıma sahip ilk telefon olsa da, sonuncusu olmayacağı kesin.

Xiaomi, dikey olarak katlanabilen bir telefon için patent aldı. Patent, Ağustos 2018'de kaydedildi ve geçtiğimiz ay yayınlandı. Cihazın çizimleri, katlandığında üst kısmında küçük bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu ekran muhtemelen saat, çağrılar ve bildirimler gibi bilgileri gösterebilir.

Ayrıca telefonun alt yarısında dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamera yer alıyor. Ancak arkadaki kameraların konumu, telefonu normal şekilde tutarken kullanabilmek için yanlış bir yer gibi görünüyor. Yani sadece yatay olarak tutulduğunda merceği kapatmadan fotoğraf çekebileceğimiz anlamına geliyor. Açıldığında ana ekranı ortaya çıkan cihaz, Motorola Razr gibi kapaklı telefonlara benziyor. Yanlarda çerçevesi olmayan telefonun üst kısmında çift kamera, ahize ve bir sensör yer alıyor.

Elbette bu sadece bir patent ve yakında Xiaomi'den dikey katlanabilir bir telefon göreceğimiz anlamına gelmiyor. Çinli üretici, daha önce iki tarafından ortaya doğru katlanan bir telefonun prototipini gösterdi ancak cihazı henüz piyasaya sürmedi.

Samsung da geçtiğimiz ay dikey olarak katlanan tasarıma sahip bir telefon tanıttı. Başlangıçta Samsung W20 5G telefonun tanıtımı olduğu düşünülüyordu ancak öyle olmadığı ortaya çıktı. Şirketin dikey katlanabilir tasarımının adı hakkında hala hiçbir bilgi yok, ancak en azından Samsung'un da üzerinde çalıştığını biliyoruz.