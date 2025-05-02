Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok önemli bir hamle geldi. Şirket, akıl yürütme ve daha çok programlama ile ilgili görevlere odaklanan ilk herkese açık yapay zekâ modelini duyurdu. "MiMo-7B" isimli model, 4 farklı versiyonu ile Hugging Face üzerinden test edilebiliyor.
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MiMo-7B, adından da anlaşılabileceği üzere 7 milyar parametreye ev sahipliği yapan model. Rakiplerine kıyasla daha hafif bir yapıda olduğu açıklanan yapay zekâ modeli, Xiaomi'ye göre o1-mini ve Qwen-32B-Preview gibi gelişmiş yapay zekâ modellerinden daha iyi performans gösteriyor.
MiMo-7B'nin çeşitli testlerde elde ettiği sonuçlar:
Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre MiMo-7B, "MiMo-7B Base", "MiMo-7B-SFT", "MiMo-7B-RL-Zero" ve "MiMo-7B-RL" şeklinde dört farklı versiyona sahip olacak. SFT versiyon üzerine inşa edilen RL model, ailenin diğer üyelerinden çok daha iyi performans gösterecek.
Xiaomi'nin açık kaynak kodlu olarak yayımladığı MiMo-7B modellerine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Bakalım Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeli, rakipleri karşısında ne kadar sevilecek...