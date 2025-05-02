Xiaomi, herkese açık olarak yayımlanan ilk yapay zekâ dil modeli "MiMo-7B"yi duyurdu. 4 farklı versiyona sahip olan model, 7 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den çok önemli bir hamle geldi. Şirket, akıl yürütme ve daha çok programlama ile ilgili görevlere odaklanan ilk herkese açık yapay zekâ modelini duyurdu. "MiMo-7B" isimli model, 4 farklı versiyonu ile Hugging Face üzerinden test edilebiliyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MiMo-7B, adından da anlaşılabileceği üzere 7 milyar parametreye ev sahipliği yapan model. Rakiplerine kıyasla daha hafif bir yapıda olduğu açıklanan yapay zekâ modeli, Xiaomi'ye göre o1-mini ve Qwen-32B-Preview gibi gelişmiş yapay zekâ modellerinden daha iyi performans gösteriyor.

MiMo-7B'nin çeşitli testlerde elde ettiği sonuçlar:

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre MiMo-7B, "MiMo-7B Base", "MiMo-7B-SFT", "MiMo-7B-RL-Zero" ve "MiMo-7B-RL" şeklinde dört farklı versiyona sahip olacak. SFT versiyon üzerine inşa edilen RL model, ailenin diğer üyelerinden çok daha iyi performans gösterecek.

Xiaomi'nin açık kaynak kodlu olarak yayımladığı MiMo-7B modellerine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Bakalım Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeli, rakipleri karşısında ne kadar sevilecek...