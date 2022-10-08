Yapay Zekayla 'Atatürk Bugün Yaşasaydı Nasıl Görünürdü' Sorusu Yeniden Yanıtlandı: Bu Kez Sonuçlar Daha Gerçekçi

3 dk okuma süresi
166
15
9
1
1
Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk için ‘günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu’ sorusuna daha önce popüler yapay zeka yazılımları ile yanıt verilmişti. Ancak sonuçlar yeteri kadar gerçekçi bulunmamıştı. Bir Reddit kullanıcısı yaptığı yeni çalışma daha iyi sonuçlar verdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Bu soruya eskiden dijital ya da elde yapılan çizimlerle, fotoğraf montajlarıyla yanıt aranıyordu. Ancak günümüzde bu işi kolaylaştıran ve kısa sürede etkili sonuçlar veren yapay zeka yazılımları var.

Paylaştığı Türkçe içeriklerden anlaşıldığı kadarıyla Türk olan Reddit kullanıcısı "herrtutu" daha önce yapılan çalışmalara yeni bir yaklaşım getirdi.  

Çalışma için Stable Diffusion isimli yapay zekâ kullanıldı

Stable Diffusion'a "Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın" sözü verilince çıkan görsel

Reddit’te ‘herrtutu’ ismiyle yer alan kullanıcı, bizim de daha önce içerisinde yapılan görseller hakkında içerik yazdığımız Stable Diffusion isimli yapay zekâyı kullandı. Önceki yazımızda yer verdiğimiz çalışmalarda yapay zekâya belirli durumların açıklaması verilip bunların tasviri alınmıştı.

Bu Atatürk çalışmasında ise yapay zekânın bir görseldeki ilgili yeri istenen sonuca göre düzenleme özelliği kullanıldı. Referans olarak kullanılan fotoğraflarda ‘herrtutu’ isimli kullanıcı, Atatürk’ün yüz ve vücut ölçülerini günümüz kıyafetleriyle uygun bir biçimde uyarladı.
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan Bu Görsellerin Hangi Türkçe Şarkı Sözleriyle Oluşturulduğunu Bilebilir misin?

Referans olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın fotoğrafları kullanıldı:

Yapay zekâ, Atatürk’ü bu fotoğraflara böyle yerleştirdi

Dilerseniz Atatürk’ün yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bu fotoğraflarının gerçek çözünürlüklü hallerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Yazdıklarınızı görsele çeviren yapay zekalarla hazırladığımız diğer içeriklere de göz atın:
İLGİLİ HABER

Webtekno Ekibinin Gördüğü Birbirinden İlginç Rüyaları Yapay Zekâya Anlattık: İşte Rüya Tarifleriyle Ortaya Çıkan Görüntüler
İLGİLİ HABER

İstanbul'u Felaket Senaryolarına Konu Ettik: İşte Yapay Zekâ Tarafından Üretilen Film Gibi Sahneler
İLGİLİ HABER

Hayalinizdeki Görüntüleri Kağıda Dökmenize Yardımcı Olacak Yapay Zekâ Destekli Araçlar Listesi
İLGİLİ HABER

Yapay Zeka ile Sadece İnsanların Yaşadığı En Büyük Korkuları Resmettik: Rüyalarınıza Girebilir! [+18]
İLGİLİ HABER

Yapay Zeka DALL-E Çok Yanlış Ellere Düştü... İşte Birbirinden Komik Tarifleri Gerçeğe Dönüştürdüğü 15 Absürt Görüntü
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan Bu Görsellerin Hangi Türkçe Şarkı Sözleriyle Oluşturulduğunu Bilebilir misin?
166
15
9
1
1
Emoji İle Tepki Ver
166
15
9
1
1
En Güncel Haberler