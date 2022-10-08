Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk için ‘günümüzde yaşasaydı nasıl olurdu’ sorusuna daha önce popüler yapay zeka yazılımları ile yanıt verilmişti. Ancak sonuçlar yeteri kadar gerçekçi bulunmamıştı. Bir Reddit kullanıcısı yaptığı yeni çalışma daha iyi sonuçlar verdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Bu soruya eskiden dijital ya da elde yapılan çizimlerle, fotoğraf montajlarıyla yanıt aranıyordu. Ancak günümüzde bu işi kolaylaştıran ve kısa sürede etkili sonuçlar veren yapay zeka yazılımları var.

Paylaştığı Türkçe içeriklerden anlaşıldığı kadarıyla Türk olan Reddit kullanıcısı "herrtutu" daha önce yapılan çalışmalara yeni bir yaklaşım getirdi.

Çalışma için Stable Diffusion isimli yapay zekâ kullanıldı

Stable Diffusion'a "Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın" sözü verilince çıkan görsel

Reddit’te ‘herrtutu’ ismiyle yer alan kullanıcı, bizim de daha önce içerisinde yapılan görseller hakkında içerik yazdığımız Stable Diffusion isimli yapay zekâyı kullandı. Önceki yazımızda yer verdiğimiz çalışmalarda yapay zekâya belirli durumların açıklaması verilip bunların tasviri alınmıştı.

Bu Atatürk çalışmasında ise yapay zekânın bir görseldeki ilgili yeri istenen sonuca göre düzenleme özelliği kullanıldı. Referans olarak kullanılan fotoğraflarda ‘herrtutu’ isimli kullanıcı, Atatürk’ün yüz ve vücut ölçülerini günümüz kıyafetleriyle uygun bir biçimde uyarladı.

Referans olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın fotoğrafları kullanıldı:

Yapay zekâ, Atatürk’ü bu fotoğraflara böyle yerleştirdi

Dilerseniz Atatürk’ün yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bu fotoğraflarının gerçek çözünürlüklü hallerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

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